Dólar bate em R$ 3,99 com cautela no mercado externo

O dólar tem alta no Brasil nesta quarta-feira, 7, tendo superado o nível de R$ 3,99, com renovado sentimento de aversão ao risco no exterior ainda em decorrência da disputa comercial entre Estados Unidos e China.

Às 11:20, o dólar avançava 0,75%, cotado a R$ 3,984. Na máxima desta manhã chegou a R$ 3,9927 e, na mínima, tocou R$ 3,9472.Na véspera, o dólar encerrou praticamente estável, com variação negativa de 0,03%, a R$ 3,9551.

Pouco depois, às 11h22, o Ibovespa registrava perda de 1,039%, chegando aos 101.100,49 pontos.

“Continuamos totalmente reféns do movimento de fora... O mundo está bastante instável, há bastante aversão ao risco, preocupações com a questão cambial”, disse o economista da consultoria Tendências, Silvio Campos Neto.

Na terça-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, minimizou temores de uma guerra comercial prolongada, apesar de um alerta do governo chinês de que classificar o país como manipulador cambial terá consequências severas para a ordem financeira global.

O porta-voz da Administração Estatal de Câmbio chinesa disse nesta quarta que a ação dos EUA via piorar seriamente o ambiente econômico e prejudicar o crescimento global.

Em meio aos persistentes temores sobre a disputa EUA-China, investidores denotam maior importância para eventuais declarações de autoridades do Federal Reserve, que vinham citando a guerra comercial como fator de risco à saúde da economia norte-americana.

Na véspera, o presidente do Federal Reserve de St. Louis, James Bullard, disse que o banco central dos EUA pode ficar preso a um ambiente comercial volátil por anos, mas não pode responder “ao vaivém diário” das disputas entre países sobre as regras do jogo.

As expectativas positivas com relação à tramitação da Previdência, que foi aprovada em segundo turno na Câmara nesta madrugada, já estão consolidadas no mercado, portanto, o noticiário sobre a reforma não deve beneficiar o câmbio, com atenções todas voltadas para o exterior.

“Por enquanto, com o exterior dessa forma, é difícil (que Previdência dê alívio nos preços), e já era algo esperado. Se o governo conseguir que algum destaque prospere, pode trazer algum impacto, mas muito pontual”, acrescentou Silvio.