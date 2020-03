Dólar bate mínimas ante moeda japonesa após Trump suspender viagens da Europa aos EUA

A decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de suspender todos os voos da Europa para os EUA - com exceção dos que saírem do Reino Unido - por 30 dias mexeu com o dólar, as bolsas asiáticas e os contratos de petróleo. Medida foi tomada devido ao avanço do surto de coronavírus no continente europeu. O presidente disse também que esta não é uma crise financeira, que é "algo temporário" que os EUA vão superar como nação.

O dólar acelerou a queda e bateu mínimas ante o iene. Às 23h19 (de Brasília), o dólar recuava a 103,39 ienes, o euro subia a US$ 1,1320 e a libra cedia a US$ 1,2831. O índice DXY, que mede a variação da moeda americana em relação a seis divisas rivais, caía 0,33%, a 96,190 pontos.

Já a bolsa de Tóquio acelerou a queda após o pronunciamento de Trump. às 23h08 do horário de Brasília, a bolsa japonesa caía a mais de 5%, depois de ter iniciado o pregão com recuo de 1%. O índice acionário Nikkei recuava 5,52%, a 18.344,71 pontos.

Petróleo

Os futuros de Nova York e os contratos de petróleo caem mais de 2% durante a sessão asiática. Às 22h21, o futuro do Dow Jones cedia 2,24%, o do S&P 500 recuava 2,18% e o Nasdaq perdia 2,15%. O petróleo Brent para maio tinha queda de 2,18%, a US$ 35,01 por barril, e o WTI para abril baixava 2,49%, para US$ 32,16.