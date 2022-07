Dólar vai a R$ 5,35 com novo temor sobre covid na China e escalada da tensão política no Brasil

SÃO PAULO - O dólar abriu a sessão desta segunda-feira, 11, em alta, e chegou às, 11 horas, à cotação de R$ 5,3535, uma alta de 1,62%. A Bolsa, por sua vez, operava em queda de 1,7%, aos 98.548 pontos. O movimento reflete a aversão a risco por conta da covid-19 - com a detecção de uma nova subvariante altamente contagiosa da Ômicron em Xangai, na China, e expansão de nova mutação do vírus agora na Índia.

Os investidores locais operam atentos ainda à escalada de violência política no Brasil a menos de três meses das eleições. No sábado à noite, o guarda municipal de Foz do Iguaçu (PR), Marcelo Arruda, foi assassinado durante sua festa de aniversário de 50 anos, por Jorge José da Rocha Guaranho, agente penitenciário federal e apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL). Guaranho está internado em estado grave. Além disso, a PF abriu inquérito para investigar ataque a carro de juiz que mandou prender Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação. A Justiça decretou ainda a prisão de suspeito de atirar bomba em evento petista, no Rio, na semana passada.

Nova rodada da pesquisa do Instituto FSB Pesquisa, encomendada pelo BTG Pactual e divulgada nesta segunda-feira (11), mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva continua liderando a corrida presidencial com 41% das intenções de voto, enquanto o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição continua em segundo lugar e aparece com 32% das intenções de voto.

No exterior, o índice DXY do dólar, que mede as variações da moeda americana frente a outras seis divisas relevantes, opera em alta firme, ampliando ganhos da semana passada. No foco estão o presidente do Banco da Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, no Comitê do Tesouro, e o presidente do Fed de Nova York, John Williams.