Dólar cai com otimismo com Previdência e resultados do emprego nos EUA

Depois de atingir na terça-feira, 4, a menor cotação desde 11 de abril, chegando a R$ 3,8568, o dólar mantém o movimento de queda diante do clima de otimismo com a perspectiva de aprovação da reforma da Previdência e com a divulgação dos dados de emprego nos Estados Unidos.

Os EUA anunciaram a criação de 27 mil postos de trabalho no setor privado em maio, bem abaixo do esperado por analistas (173 mil). "Maio marcou o menor ganho de vagas desde que a expansão econômica começou", afirmou o vice-presidente da pesquisa ADP, considerada uma prévia do relatório de empregos (payroll) americano, que inclui dados do setor público e será divulgado nesta sexta-feira.

No foco dos investidores nesta quarta-feira, 5, estão ainda as discussões sobre a inclusão de Estados e municípios na reforma da Previdência. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse na noite de terça que se discute um acordo parlamentar para que Estados e municípios aprovem suas reformas por maioria simples nas Assembleias Legislativas, uma vez que há resistências de parlamentares à inclusão desses entes no projeto do governo federal.

Mas a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) se articula para manter ao menos os municípios na proposta, mesmo que os Estados sejam retirados.