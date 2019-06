Dólar cai e Bolsa sobe após anúncio de Guedes sobre devolução de recursos pela Caixa

O dólar renovou mínima ante o real no mercado à vista, nesta quarta-feira, 12, sendo cotado a R$ 3,8302, com queda de 0,50%, logo após o anúncio do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que o governo utilizará recursos devolvidos por bancos públicos, como a Caixa, para resgatar a dívida pública. "Vamos resgatar a dívida pública, que aumentou na contabilidade criativa. As pedaladas acabaram levando a impeachment de presidente", disse.

O Ibovespa chegou a cair nesta manhã, acompanhando o mercado acionário norte-americano, que abriu em queda diante incertezas relacionadas à guerra comercial entre Estados Unidos e China, mas subiu após a fala de Guedes. Às 11h43, subia 0,28% aos 99.239,50 pontos.

No Brasil também há a sensação de que mesmo em meio a dificuldades a agenda de reformas tem avançado. Há grande expectativa com relação à apresentação da proposta da reforma da Previdência prevista para esta quinta-feira, 13, pelo relator, o deputado Samuel Moreira (PSDB-SP).

Além da questão fiscal, o mercado tem se amparado nessa expectativa de aprovação da reforma da Previdência pois a economia vem fraquejando. Nesta quarta-feira, 12, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostrou que as vendas varejistas em abril cederam.

No caso do varejo restrito, está 7,3% abaixo do pico registrado em outubro de 2014. Já as vendas ampliadas, que incluem veículos e de material de construção, estão 10,8% inferiores ao pico de igual período.

Ao avaliar a pesquisa do IBGE, o economista-chefe da Necton Investimentos, André Perfeito, observa, em nota, que é de mais um indicador que irá jogar pressão sobre o Comitê de Política Monetária (Copom) para iniciar algum ciclo de corte da Selic.

"Não deve ser nesta reunião, mas ao final de julho. Se for aprovada parte da reforma antes do recesso, parece ser o prazo dado pelo mercado à autoridade monetária", afirma.