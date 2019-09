Dólar cai para R$ 4,06; em alta, Ibovespa se mantém nos 102 mil pontos

O dólar tem queda ante o real nesta sexta-feira, 6, chegando a R$ 4,06, e é destaque no mercado local. Depois da divulgação do IPCA, a inflação oficial, que desacelerou para 0,11% em agosto, e da geração de empregos nos Estados Unidos, foram 130 mil vagas, menos que o esperado por analistas, os investidores estão cautelosos.

A perspectiva de mais cortes de juros no Brasil e nos Estados Unidos no próximo dia 18 de setembro está mantida. Para o Copom, aumentou de 83% para 88% na aposta de corte de 0,50 ponto porcentual da Selic, para 5,50% ao ano, segundo a Mirae Asset. Nos EUA, houve leve redução nas apostas para corte de 0,25 ponto porcentual, de 95,8% para ao redor de 81%.

Na Bolsa de São Paulo, o ganho é limitado pelas perdas das ações da Petrobrás e Vale. As ações da petroleira caíam menos de 0,50% no fim da manhã, em meio à queda de mais de 1% do petróleo. As ações da Vale recuavam 0,58%, em dia em que o minério de ferro fechou em queda de 1,15% no porto de Qingdao, na China.

As ações PN de Gol e de Azul, por outro lado, se destacavam em alta, assim como as ON de CVC, com ganhos de 3,73%, 2,42% e 1,25%, respectivamente, impulsionadas pela queda do dólar que, na manhã desta sexta-feira, 6, que chegou a cair para R$ 4,05 e fomenta a busca por viagens. No caso das companhias aéreas, o dólar mais baixo reduz também os custos, já que cerca de 70% dos gastos são atrelados à moeda americana.

Às 11h47, o Ibovespa tinha alta de 0,25%, aos 102.493 pontos. O S&P500 tinha alta de 0,24%. O dólar à vista recuava 1,17%, a R$ 4,0618.

Varejistas têm perdas

No dia em que começa a Semana do Brasil, que vai de 6 a 15 de setembro e tem o intuito de estimular o consumo no Brasil, as ações do setor de varejo estão em queda. No caso de Magazine Luiza, Luiz Roberto Monteiro, operador de mesa institucional da Renascença, chama a atenção que alguns investidores apontam para alta esticada do papel, após o desdobramento. "Sempre o que ação atinge R$ 37,50, R$ 38 não se sustenta e cai". Na manhã desta sexta, Magazine Luiza ON caía 0,65%, Via Varejo ON perdia 1,32%, B2W ON recuava 1,82%, Lojas Americanas PN desvalorizava 0,47% e Lojas Renner caía 1,07%. O Ibovespa subia 0,23%, aos 102.474 pontos.