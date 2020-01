Dólar chega a R$ 4,25 e Bolsa cai com preocupação com coronavírus

O mercado financeiro enfrenta mais um dia de preocupação com o avanço do coronavírus, que, além da China, já chegou a 18 países. O dólar começou a quinta-feira em alta e o Ibovespa, principal índice da Bolsa brasilera, recua. A Organização Mundial da Saúde (OMS) fará uma reunião de emergência nesta quinta-feira, 30, para decidir se declara o surto como emergência global de saúde pública.

O Ibovespa acelerou o ritmo de queda, depois de China informar que há falta de suprimentos médicos em Hubei por causa do coronavírus. A divulgação de dados da economia dos Estados Unidos chegou a contar a queda no índice, mas não o bastante. A primeira leitura do Produto Interno Bruto (PIB) do quarto trimestre no país mostrou alta de 2,1%, igual ao esperado. Além disso, o número de pedidos de auxílio-desemprego no país caiu 7 mil na semana, a 216 mil, contrariando projeção de 215 mil.

Às 11h26, o Ibovespa caía 1,74%, chegando aos 113.382,50 pontos, após mínima a 113.325,96 pontos. Depois de marcar máxima a R$ 4,2515, o dólar subia 0,67%, sendo cotado a R$ 4,2474.

Participando de evento em São Paulo, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, voltou a dizer que acredita que o impacto das eleições municipais na agenda do Congresso será limitado. Segundo ele, há um grande número de deputados nessa legislatura que não têm relação com o pleito nas cidades.

Maia disse ainda que não retirou a reforma administrativa da prioridade. Segundo ele, é preciso que o Executivo dê o "pontapé" na própria reforma do funcionalismo para que o Legislativo faça a sua. Além disso, destacou que conversa com o Supremo Tribunal Federal (STF) para que também envie uma proposta para o Judiciário.

A Fundação Getulio Vargas informou que o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) subiu 0,48% em janeiro, de 2,09% em dezembro, ficando abaixo da mediana do levantamento Projeções Broadcast (0,54%), mas dentro do intervalo, de 0,31% a 0,63%. No acumulado de 12 meses, o IGP-M ganhou força e subiu a 7,81%.

Mais cedo foi divulgado que o Índice de Confiança de Serviços (ICS) caiu 0,1 ponto na passagem de dezembro para janeiro, para 96,1 pontos, na série com ajuste sazonal. Em médias móveis trimestrais, o índice teve alta de 0,7 ponto, mantendo a tendência de alta iniciada em julho do ano passado.