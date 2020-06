Dólar começa o dia em alta e atinge R$ 5,40

O dólar iniciou as negociações desta sexta-feira, 26, em alta e às 9h14 atingia R$ 5,4075, com valorização de 1,39%. Na quinta-feira, a moeda americana terminou o dia cotada na casa de R$ 5,33.

A volatilidade do câmbio tem sido forte nos últimos meses. No início do ano, em janeiro, a cotação girava em torno de R$ 4. Em meados de março, quando a pandemia do novo coronavírus acelerava no ocidente, passou a ultrapassar recordes, até o atingir o maior valor nominal, quando não se desconta a inflação, em 14 de maio: R$ 5,9718.

Depois disso, voltou a cair, já que, de acordo com economistas, a especulação sobre a moeda americana poderia ter ido longe demais. No começo de junho, o dólar chegou a ser cotado abaixo de R$ 4,90, mas, nas últimas semanas, se estabilizou na casa de R$ 5,30.

Nas casas de câmbio, de acordo com levantamento realizado pelo Estadão/Broadcast, o dólar turismo é negociado por até R$ 5,63. nesta sexta.

Mercados internacionais

As Bolsas da Ásia, do Pacífico e da Europa têm os negócios em majoritária alta nesta sexta, seguindo o tom positivo dos mercados de Nova York de quinta-feira, 25, apesar de temores persistentes com o aumento de novos casos de coronavírus em alguns países, em especial nos Estados Unidos.