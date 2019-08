Com fuga global de risco, Bolsa cai para 101 mil pontos e dólar chega a R$ 4

O dólar está alta nesta quarta-feira, 14, depois da queda de terça. O movimento está alinhado ao desempenho positivo da moeda em relação a outras divisas emergentes ligadas a commodities e acontece depois da divulgação de desaceleração maior que a esperada da atividade econômica na China, na Alemanha e na zona do euro como um todo. Às 11h45, o dólar tinha alta de 1,14%, sendo cotado a R$ 4,0130.

Na terça, a notícia de que a Casa Branca vai adiar o início da cobrança de tarifas sobre determinados produtos chineses para dezembro trouxe alívio ao dólar, que caiu da máxima de R$ 4,01 para R$ 3,94 na mínima. No fechamento, o dólar à vista teve queda de 0,39%, chegando a R$ 3,9678.

A Bolsa de São Paulo, por outro lado, tem queda, acompanhando as perdas observadas nos mercados internacionais. Com exceção de três papéis (Embraer, Marfrig e Suzano), todas ações da carteira do principal índice da B3 estavam em baixa no meio da manhã. O Ibovespa tinha queda de 1,97%, indo aos 101.261,59 pontos, às 11h46.

Entre as blue chips - as ações mais comercializadas na B3 -, a maior desvalorização é da Petrobrás, afetada pela queda de mais de 3% dos contratos futuros do barril do petróleo na ICE, em Londres, e na Nymex, em Nova York. A Embraer divulgou balanço, informando lucro líquido atribuído aos acionistas de R$ 26,1 milhões entre abril e junho - no mesmo período de 2018, a empresa teve prejuízo de R$ 485,0.

Cenário global negativo

A deterioração global reflete um fuga dos ativos de risco após decepção com indicadores econômicos na China e na zona do euro e também tem relação com os Estados Unidos. Lá, a curva de juros das T-Notes chegou a inverter mais cedo, com o título de 10 anos registrando menor rentabilidade do que o de 2 anos. Esse movimento, que sugere possibilidade de recessão, não acontecia desde antes da crise financeira global em 2007.

As Bolsas de Nova York confirmaram as expectativas dos índices futuros e abriram em queda nesta. Às 10h46 (de Brasília), o índice Dow Jones caía 1,72%, enquanto o S&P 500 recuava 1,67% e o Nasdaq, 1,88%.

Na Argentina, o governo Macri tenta nesta quarta reduzir os efeitos da grave crise que abala a economia local e os mercados financeiros e anunciou medidas que terão custo fiscal de 40 bilhões de pesos. Uma delas é que o preço da nafta será congelado por 90 dias frente à desvalorização do peso.

Além disso, o governo dará a trabalhadores do setor público bônus de 5 mil pesos ao fim do mês; aumentará o salário mínimo; lançará um plano para as pequenas e médias empresas pagarem obrigações ao longo de dez anos. "Três anos e meio de governo é muito pouco para consertar legado que recebi", afirmou o presidente Mauricio Macri.

No Brasil, o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, afirmou que não sabe até quanto vai se manter a "bonança de queda de juros" e relatou que algumas pessoas "têm sugerido revisão no Teto de Gastos para torná-lo mais flexível".