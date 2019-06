Dólar começa o dia em baixa à espera do relatório da Previdência

O dólar começou o dia em baixa, nesta quinta-feira, 13, à espera da leitura do relatório da Previdência na Comissão Especial da Câmara e acompanhando a queda do índice do dólar (DXY) no exterior e em relação a algumas divisas emergentes ligadas a commodities.

No exterior, a manhã é de recuperação e alta de mais de 4% do petróleo e ainda das bolsas europeias e futuros de Nova York. A commodity ganha impulso, após ter caído em torno de 4% na quarta-feira, reagindo a um suposto ataque a navios petroleiros no Golfo de Omã, na costa do Irã, segundo autoridades japonesas e operadores de navios.

O investidor local aguarda a apresentação do relatório da reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara nesta manhã para saber qual será a economia potencial que será feita após as mudanças propostas ao texto do governo.

O relator da reforma, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), estimou em cerca de R$ 850 bilhões a economia fiscal para o governo, caso o projeto seja aprovado com as mudanças propostas.

Houve a exclusão de Estados e municípios do texto assim como foram retiradas mudanças na aposentadoria rural e nos benefícios assistenciais a idosos miseráveis, além de terem sido alterado outros pontos do texto, como a transição e as regras para mulheres, além da redução da idade mínima para professoras.

O regime de capitalização, um dos principais pontos defendidos pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, deverá ser retirado da reforma por falta de apoio entre os deputados.

Às 9h20, o dólar à vista caía 0,46%, a R$ 3,8497. O dólar futuro para julho recuava 0,48%, a R$ 3,8530.