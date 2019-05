Dólar desacelera alta com reunião entre Poderes no Palácio da Alvorada

SÃO PAULO - O dólar desacelerou a alta no mercado à vista e caiu pontualmente no mercado futuro, mas já volta a subir nesta terça-feira, 28, reagindo às declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, de que a reunião entre representantes dos três Poderes "foi excelente".

Às 9h37, o dólar à vista subia 0,37%, a R$ 4,0504. O dólar futuro para junho estava em alta de 0,17%, a R$ 4,0520.

Guedes disse que não há antagonismo entre os Poderes. Já Onyx enfatizou que "se consolida a ideia de que se formalize um pacto a favor da retomada do crescimento".

O investidor precifica também no mercado cambial a cautela no exterior com a dívida pública italiana, que impulsiona a moeda americana frente a seus pares principais e algumas divisas emergentes ligadas a commodities.

Ainda há compasso de espera pela Comissão Especial da reforma da Previdência, que tem audiência pública na Câmara, e pela votação no Senado da Medida Provisória 870, que reestrutura os ministérios, ambos a partir das 14h30.

Essa MP, da reforma administrativa, perde a validade no dia 3, e a maior polêmica gira em torno do destino do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) - se fica no Ministério da Justiça ou no da Economia.

Mais cedo, o Índice de Confiança da Indústria (ICI) de maio teve uma queda de 0,7 ponto em relação ao fechamento de abril, para 97,2 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV).