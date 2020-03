Dólar dispara e atinge R$ 5,20, novo recorde nominal

O dólar sustenta nesta semana o patamar de R$ 5, e, na abertura das negociações desta quarta-feira, 18, iniciou a cotação em R$ 5,16, um avanço superior a 3% em relação ao fechamento do dia anterior, estabelecendo novo recorde nominal - quando descontada a inflação.

Poucos minutos após a abertura, a moeda americana estabeleceu novo recorde, atingindo R$ 5,20.

Nas casas de câmbio, de acordo com levantamento do Estadão/Broadcast, o dólar turismo já é negociado a R$ 5,40, variando entre R$ 5,33 e R$ 5,40.

A moeda americana têm se valorizado fortemente frente ao real nas últimas semanas. Na quinta-feira passada, dia 12, ultrapassou pela primeira vez - nominalmente, quando se desconta a inflação - a marca de R$ 5, e, na segunda-feira, 16, fechou, de maneira inédita, acima dos R$ 5. Este novo cenário de desvalorização da moeda brasileira segue a instabilidade dos mercados internacionais por conta da disseminação do novo coronavírus, causador da Covid-19.

Há previsto para esta quarta corte da Selic, taxa básica de juro do País, pelo Copom no fim do dia em resposta ao coronavírus. Além disso, há expectativa de um leilão de linha de até US$ 2 bilhões às 9h30. Porém, essa atitude do Banco Central deve ser insuficiente para acalmar o mercado de câmbio. O dólar já sobe no exterior e as expectativas sobre a economia brasileira pioram. O UBS cortou a projeção de crescimento do Brasil em 2020 de 1,3% para 0,5% em meio à tensão renovada com a pandemia de coronavírus. Há, até mesmo, previsão de PIB negativo para este ano.

O mercado deve ficar à espera do detalhamento do pedido de calamidade pública no País, em entrevista coletiva do ministro da Economia, Paulo Guedes, e sua equipe às 11 horas. Além disso, estão previstas duas coletivas com o presidente Jair Bolsonaro para tratar da questão do coronavírus: a primeira, com os ministros do governo (14h30) e, a segunda, com chefes dos demais poderes (20h30).

Por conta da pandemia que assola o mundo inteiro neste ano, as Bolsas de Ásia, Europa e Américas têm sofrido com efeito "sobe e desce", ou seja, enquanto em um dia cai de maneira abrupta, no outro, recupera-se do tombo. Nesta quarta, Europa e Ásia têm queda generalizada. Isso tem se repetido bastante, inclusive, na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, com o Ibovespa, principal índice do mercado nacional. Para se ter uma ideia, o sistema de "circuit breaker", que paralisa as negociações no mercado, já foi utilizado, apenas neste mês, cinco vezes.

Apenas na semana passada, foram quatro momentos de pausa. Uma na segunda-feira, 9, uma vez na quarta-feira, 11, e duas na quinta-feira, 12. Terça-feira, 10, e sexta-feira, 13, foram dias de recuperação nos mercados mundiais. A última que o sistema foi acionado foi na segunda-feira, 16, quando as negociações sofreram uma pausa de 30 minutos após perdas de 12,53%.

Até agora, a moeda americana já possui uma valorização superior a 20% neste ano de 2020. Na abertura do dólar em 2 de janeiro, primeiro momento em que houve negociações no ano, a cotação estava em R$ 4,01 e, no mesmo dia, fechou a R$ 4,02. / SILVANA ROCHA E FELIPE SIQUEIRA