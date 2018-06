Dólar dispara e é cotado perto de R$ 3,85

O dólar volta a disparar ante o real, com investidores precificando o aumento das apostas em alta da taxa Selic (taxa básica de juros) na reunião do Copom deste mês, em meio à crise dos preços de combustíveis, a deterioração fiscal pública e um cenário eleitoral desfavorável a candidato pró-mercado.

No exterior o dólar cai ante a maioria das moedas fortes e também frente a várias divisas de países emergentes e commodities. O maior apetite por risco em geral nos mercados internacionais colabora para o movimento, bem como a força do euro, apoiado por declarações de mais cedo do Banco Central Europeu (BCE) que levaram investidores a ponderam que a instituição pode discutir na próxima reunião, no dia 14, a saída de seu programa de relaxamento quantitativo (QE, na sigla em inglês).

Às 9h40, o dólar à vista subia 0,53%, aos R$ 3,8303, após tocar em máxima aos R$ 3,8498 (+1,04%). Na mínima, após a abertura, a moeda recuou aos R$ 3,8048 (-0,14%).

Na Bolsa, os fatores que penalizaram ontem os ativos locais continuam sobre a mesa: as incertezas em relação ao comércio global, os temores de maior deterioração fiscal e o avanço de candidatos não reformistas nas eleições presidenciais deste ano. Ontem, o Ibovespa recuou 2,49% e está agora na casa dos 76 mil pontos.

Os investidores também seguem atentos em relação às ações de BRF e Minerva. As empresas divulgaram comunicado na noite de ontem informando que não há formalização de qualquer fusão entre as duas companhias. Segundo nota publicada na Coluna do Broadcast, uma operação de fusão da BRF com a Minerva seria uma das estratégias de Pedro Parente, ex-presidente da Petrobras, para revigorar a indústria de proteínas, que passa por uma grave crise. Parente negou que esteja articulando qualquer negociação neste sentido, mas o objetivo final, de acordo com a Coluna do Broadcast, seria fortalecer ambas as empresas e ganhar mercado, principalmente da JBS, que teve sua participação comprometida pelas operações Lava Jato e Carne Fraca.