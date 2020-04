Com saída de Moro, dólar fecha a R$ 5,66; Bolsa encerra com queda superior a 5%

Com a saída do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, do governo, a Bolsa de Valores de São Paulo intensificou as perdas nesta sexta-feira, 24, e chegou perto de acionar o 'circuit breaker', mecanismo que suspende as negociações. Com os resultados negativos do pregão, a B3 fechou com queda de 5,45%, aos 75.330,61 pontos. O dólar também reagiu negativamente e chegou a máxima histórica de R$ 5,74. A moeda terminou o dia com alta de 2,40%, a R$ 5,66.

Em um dia marcado pelo cenário político tenso, o Ibovespa, principal índice do mercado brasileiro, já começou o dia em queda, nos 79 mil pontos. O índice continuou a se deteriorar rapidamente pela manhã e às 12h22, chegou a recuar 9,58%, aos 72 mil pontos, no menor valor do dia. Com uma queda de quase 10%, faltou pouco para a B3 acionar o 'circuit breaker', após ser puxada pela perda generalizada das ações de empresas estatais.

O dólar também sentiu os efeitos do pedido demissão, mas antes mesmo do anúncio de Moro, às 11h, já abriu em alta de quase 1%. Logo após, a moeda entrou em uma rápida escalada de preços e às 14h49, atingiu R$ 5,74, mais novo recorde nominal (quando não se desconta a inflação) para a cotação, uma alta de 3,92%. Para se ter uma ideia, apenas nos últimos três dias, o Banco Central já queimou US$ 7 bilhões para segurar o câmbio. Mesmo assim, com os resultados da semana, o dólar já acumula alta de 41,12% no ano e 8% na semana - tornando o real a moeda mais desvalorizada no mundo em 2020.

Nesta sexta, a exoneração do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, foi oficializada via decreto publicado no Diário Oficial da União (DOU) e assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. Na quinta-feira, 23, ao ser comunicado por Bolsonaro sobre a decisão, Moro já havia ameaçado deixar o governo, alegando que não poderia aceitar mudanças na chefia da PF. A saída de Moro ocorre uma semana depois da demissão de Luis Henrique Mandetta do Ministério da Saúde.

Nesse cenário, o Ibovespa terminou a semana com perda de 4,63% e ganho de apenas 3,16% para o mês de abril. No ano, o índice já cede 34,86%. Entre as ações que mais caíram nesta sexta, estão Eletrobrás PNB, com recuo de 13,17%, Petrobrás ON, com queda de 7,32%, e Banco do Brasil ON, com perda de 13,37%. As ações Bradesco ON também cederam 10,96%. Entre as ações que fecharam no positivo, destacam-se Vale, com 0,57% e Suzano, que avançou 7,03% - que foram beneficiadas pela alta do dólar, por terem as ações contabilizadas na moeda.

Além do dólar, o euro, moeda oficial da União Europeia, também tem crescimento expressivo neste ano. Desde janeiro, a valorização é de mais de 30% frente ao real. No primeiro dia do ano, a moeda era cotada em R$ 4,50. Na manhã desta sexta atingiu seu mais novo recorde nominal, ultrapassando, pela primeira vez, a marca de R$ 6, chegando a R$ 6,17.

Cenário local

O mercado também reagiu nesta sexta, ao aumento dos rumores sobre uma possível saída de Paulo Guedes do Ministério da Economia. Ruídos cresceram em torno do nome do ministro, após ele cancelar a participação em lives que já estavam marcadas para esta sexta. Também dá mais força aos boatos, o anúncio do Plano Pró-Brasil, que além de aumentar os gastos públicos, teria sido feito sem o aval da equipe econômica.

Aliás, gastos que chegam em momento inapropriado, já que o rombo nas contas externas fechou em US$ 15,2 bilhões no primeiro trimestre, o maior em 5 anos, conforme informou o Banco Central. Ainda segundo o órgão, o resultado se deve majoritariamente a piora no saldo da balança comercial brasileira.

Nesse cenário, é importante destacar que os atuais desgastes acontecem em meio a pandemia do novo coronavírus, causador da covid-19. Ao todo, o País tem 3.670 mortos e 52.995 infectados pelo vírus.

Cenário internacional

Nesta sexta, o mercado europeu foi impactado pela notícia de que falharam os testes do antiviral remdesivir contra o novo coronavírus, que vinham sendo conduzidos pela empresa americana Gilead Sciences. Em resposta, as ações da empresa caíram 7,81% na Bolsa de Londres. Também pesou os mais recentes indicadores do Reino Unido, que apontam uma queda de 5,1% nas vendas do varejo, a queda história, ainda é melhor que os 6% previstos pelos analistas.

Na Alemanha, o índice Ifo, que mede o sentimento das empresas, caiu de 85,9 ponto percentual em março a 74,3 ponto percentual em abril, na nova mínima histórica. Entre os analistas, a previsão era de que o índice ficaria em torno de 80 ponto percentual.

O dia foi relativamente melhor nos Estados Unidos, com os balanços das gigantes Verizon e American Express fechando com altas de 0,59% e 0,87%, respectivamente. Os valores são pouco expressivos, mas têm extrema importância, considerando o atual cenário do novo coronavírus. Ainda nesse sentido, trouxe alívio aos investidores, o novo pacote de quase US$ 500 bilhões destinado a pequenas empresas e hospitais, já aprovado por Donald Trump.

Petróleo

Nesta sexta, a commodity tornou a fechar em alta, ainda embalada pelas ameaças de Trump ao Irã. Resultado que causa alívio no mercado, após o barril do petróleo ser negociado abaixo de US$ 0 na semana passada.

Em resposta, o WTI para junho, referência no mercado americano, subiu 2,67%, a US$ 16,94 o barril. Já o Brent para junho, referência no mercado europeu, avançou 0,52%, a US$ 21,44 o barril. Na semana, o WTI teve queda de 33,65%, enquanto o Brent recuou 23,65%

Bolsas do exterior

Em resposta ao cenário favorável nos EUA, as Bolsas de Nova York terminaram o dia em alta. O índice Dow Jones encerrou com ganho de 1,11%, o S&P 500 avançou 1,39% e o Nasdaq subiu 1,65%. Na semana, os índices tiveram perdas de 1,92%, 1,31% e 0,18%, respectivamente.

As Bolsas da Europa fecharam a sexta com perdas generalizadas. O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em queda de 1,10%, enquanto na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou com baixa de 1,28%. Em Frankfurt, o índice DAX caiu 1,69%, a 10.336,09 pontos e na Bolsa de Paris, o índice CAC 40 fechou em queda de 1,30%. O índice FTSE MIB, da Bolsa de Milão, recuou 0,89%, em Madri, o índice IBEX 35 fechou em baixa de 1,97% e na Bolsa de Lisboa, o índice PSI 20 recuou 0,88%.

As perdas também foram sentidas na Ásia. Na China continental, o Xangai Composto recuou 1,06% e o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 1,48%, ignorando uma decisão do banco central chinês (o chamado PBoC) de reduzir a taxa de juros da sua linha de crédito de médio prazo direcionada, de 3,15% para 2,95%. Em outras partes do continente, o japonês Nikkei teve queda de 0,86% em Tóquio, enquanto o Hang Seng recuou 0,61% em Hong Kong, o sul-coreano Kospi cedeu 1,34% em Seul e o Taiex caiu 0,18% em Taiwan. Na Oceania, por outro lado, a Bolsa australiana ficou no azul, ajudada por petrolíferas, cujas ações subiram em linha com a recuperação das cotações do petróleo nos últimos dias. Em resposta, o S&P/ASX 200 avançou 0,49% em Sydney. /FELIPE SIQUEIRA, LUÍSA LAVAL, MAIARA SANTIAGO E RENATO JAKITAS.