Dólar cai com otimismo com posse de Joe Biden

O dólar tem queda nesta terça-feira, 19, acompanhando a tendência de baixa da moeda no exterior em meio ao apetite por ativos de risco. O ajuste do câmbio mantém os juros futuros em baixa, enquanto o mercado acompanha o início da reunião de dois dias do Comitê de Política Monetária (Copom), que começa nesta terça.

Às 11h20, a moeda americana era cotada a R$ 5,2863, com queda de 0,35%, depois de ter chegado à casa dos R$ 5,24. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, chegou a testar os 122 mil pontos, mas perdeu força e, no mesmo horário, caía 0,43%, chegando aos 120.724,45 pontos.

A indicação de que o presidente do Banco do Brasil, André Brandão, deve permanecer no cargo, apesar da possibilidade de ajustes no plano de reestruturação do banco, foi considerada positiva por agentes do mercado.

O dia tem agenda fraca de indicadores no Brasil. Na segunda prévia de janeiro, o IGP-M, usado no reajuste dos alugueis, registrou alta de 2,37%, após ter aumentado 1,18% na segunda leitura de dezembro. Com o resultado, o índice acumula elevação de 2,37% no ano e aumento de 25,46% em 12 meses.

No exterior, embora a covid-19 e seus impactos na atividade continuem a ser um risco relevante, a expectativa pela posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, nesta quarta-feira, 20, anima os investidores, depois de ele prometer buscar aprovar logo um pacote de estímulos de quase US$ 2 trilhões.

Nesta terça, a indicada de Biden para comandar o Tesouro, Janet Yellen, participa de audiência no Congresso para sua confirmação. A imprensa americana já adiantou a fala da ex-presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), que deve defender apoio fiscal "robusto" na audiência, por considerar que o aumento da dívida pública, com juros historicamente baixos, fica em segundo plano ante os benefícios de um pacote fiscal.

Mercados internacionais

Os mercados acionários da Ásia não tiveram sinal único nesta terça, mas subiram na maioria. Na China, a Bolsa de Xangai fechou em baixa de 0,83% e a de Shenzhen, de menor abrangência, recuou 0,96%. Em Tóquio, o índice Nikkei terminou o dia em alta de 1,39%, puxado por ações de montadoras e companhias de semicondutores, bem como pela expectativa de recuperação global, ainda que no próprio Japão o quadro da covid-19 continue a inspirar cuidados.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng registrou alta de 2,70%, em sessão protagonizada por papéis de tecnologia. Na Coreia do Sul, o índice Kospi subiu 2,61%, com montadoras em destaque diante da expectativa de balanços em geral positivos nesse setor no país. Na Oceania, o índice S&P/ASX 200 subiu 1,19%, para 6.742,60 pontos. Bancos, mineradoras e o setor de tecnologia estiveram entre os destaques na Bolsa de Sydney, apoiada por ganhos em outros mercados acionários pelo mundo durante a sessão local.