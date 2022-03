Dólar opera por volta de R$ 4,85 e Ibovespa ultrapassa 118 mil pontos

Apesar da alta de mais de 4% do petróleo, os juros futuros médios e longos têm viés de baixa nesta quarta-feira, 23, acompanhando o movimento de queda do dólar ante o real com fluxo de estrangeiros. O Ibovespa sobe, na contramão das bolsas internacionais, impulsionado por ações ligadas a commodities e do setor financeiro. Na Europa as bolsas pioraram com a abertura negativa em Nova York e com a guerra entre Rússia e Ucrânia no foco.

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, disse nesta quarta que a aliança deve fornecer à Ucrânia equipamentos de defesa contra ataques químicos ou nucleares, em meio à ofensiva militar russa no país. Ele também manifestou preocupação de que a Rússia use armas nucleares, químicas ou biológicas na ofensiva que empreende na Ucrânia e disse que qualquer mobilização desse tipo de equipamento teria "grandes consequências".

Leia Também Otan afirma que pretende enviar à Ucrânia ajuda contra ameaças nucleares e químicas

Às 11h30, o Ibovespa subia 0,65%, para máxima de 118.029 pontos. O Dow Jones caía 0,58% e o S&P 500 cedia 0,42%. A Bolsa de Londres subia 0,11%, mas Frankfurt recuava 1,10% e Paris -0,90%.

No mesmo horário, o dólar à vista desvalorizava 1,28%, a R$ 4,8522, após atingir a mínima de R$ 4,8467 - menor valor desde junho de 2020 (R$ 4,8406).