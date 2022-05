Dólar cai com valorização de emergentes e queda de juros na China

O dólar à vista acelerou as perdas e registrou nova mínima, tocando pontualmente a casa de R$4,85, às 12h57 desta sexta-feira, 20, uma baixa de 1,12% - você pode acompanhar a cotação no conversor de moedas do Estadão. O dólar futuro para junho recuava 1,46%, a R$4,87.

O real se beneficia hoje da onda de valorização da maioria das divisas emergentes e de países exportadores de commodities na esteira do corte de juros promovido pelo Banco do Povo da China, o banco central chinês.

Às 13h02, o Ibovespa avançava 0,94%, aos 107.912 pontos. Liderando as perdas do índice, as ações da Petz caem 4,08%, assim como Magazine Luiza ON (-2,14%), Ambev (-1,20%) Alpargatas PN (-0,92%), em meio à desaceleração do setor varejista no início de tarde desta sexta-feira, 20.

O movimento é atribuído a uma rotação de setores, com os investidores migrando para commodities e outras companhias com fundamentos mais sólidos e múltiplos mais baixos.