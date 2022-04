Temor de lockdown na China influencia, e dólar sobe mais de 2%

O dólar iniciou a semana em alta e chegou a R$ 4,9036 (+2,05%) às 11h39 desta segunda-feira, 25, enquanto o Ibovespa caía 1,51% às 11h58, para 109.394,78 pontos, puxado principalmente pelas ações do setor de commodities. Analistas são unânimes ao atribuir a queda à aversão ao risco no exterior, gerada pelas mais recentes notícias sobre a covid-19 na China. A possibilidade de adoção de um novo lockdown na capital chinesa gera o temor de desaceleração de toda a economia global, o que leva à queda forte das commodities, explica Dennis Esteves, especialista em Renda Variável da Blue3. Por outro lado, afirma, o cenário mundial aponta para a "estagflação", com estagnação das economias e inflação elevada em boa parte delas.

Também pesam nos negócios o cenário de aversão a risco com ampliação das restrições pela e sinais de agressividade no ritmo da política monetária dos Estados Unidos na próxima semana, enquanto no Brasil a diretoria do Banco Central reforça os sinais de que o aumento de 1 pp, a 12,75% da Selic em maio pode ser o último do atual ciclo de aperto de juros.

Essa perspectiva reduz a atratividade do país em relação ao diferencial de juros ante a aceleração das taxas externas, com efeito de alta no dólar e também de baixa dos juros futuros. Sinais de crise institucional entre STF e militares estão no radar local.

Na tarde de sexta-feira, o BC vendeu US$ 571 milhões e ajudou a tirar pressão do dólar à vista, que fechou a R$ 4,8051 (+4%), após atingir máxima a R$ 4,8390. Mas os juros futuros operam em baixa, sob influência da queda de mais de 4% do petróleo e do recuo dos juros dos treasuries na manhã desta segunda.

A expectativa nos próximos dias fica com o IPCA-15 de abril, na quarta-feira, exatamente uma semana antes da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) sobre juros (4 de maio), mesmo dia do desfecho da reunião do Federal Reserve.