Dólar tem forte queda, encostando em R$ 5,20; Bolsa fica em 96 mil pontos durante manhã estável

O dólar, que iniciou as negociações desta segunda-feira, 22, em queda, de cerca de 0,6%, cotado a R$ 5,28, em meio a um tom mais negativo no cenário internacional, ao longo da manhã, foi intensificando o recuo, batendo na mínima, R$ 5,2199. Já a Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, iniciou o pregão de maneira estável, aos 96 mil pontos.

Na semana passada, a moeda americana encerrou o pregão acima de R$ 5,30, cotada a R$ 5,318. No começo do mês, o dólar chegou a ser cotado abaixo de R$ 4,90, mas, em meio à turbulência do cenário político-econômico do País e, com riscos de segunda onda de covid-19, houve uma scalada nas últimas semanas, chegando a ficar cotado a R$ 5,4194 neste mês. O recorde nominal do câmbio para a moeda dos Estados Unidos, quando não se desconta a inflação, é de R$ 5,9718, visto em 14 de maio.

Nas casas de câmbio, de acordo ocom levantamento realizado pelo Estadão/Broadcast, o dólar turismo está cotado próximo de R$ 5,40.

Mercados internacionais

As principais Bolsas da Ásia fecharam em baixa nesta segunda-feira, 22, reagindo aos últimos desdobramentos da pandemia de coronavírus, que atingiu recorde diário de novos casos, e após o banco central chinês manter taxas de juros inalteradas. As Bolsas do velho continente o pregão desta segunda-feira em baixa, em meio a preocupações com a disseminação do coronavírus pelo mundo e, particularmente, nos EUA.