Bolsa opera em alta e dólar avança, cotado acima de R$ 3,70

Depois de começar a sessão rondando a estabilidade, a Bolsa pegou carona na abertura positiva em Wall Street e firmou trajetória de alta nesta terça-feira. Às 10h34, o Ibovespa subia 0,49%, aos 72.659,36 pontos, na máxima. Assim, a Bolsa recupera parte das perdas de 8% acumuladas nos últimos cinco pregões. Segundo um operador de renda variável, os investidores estrangeiros ingressaram no mercado acionário doméstico mais notadamente na ponta compradora, recompondo posições principalmente em ações do setor financeiro.

Em todos os mercados a expectativa é pelo anúncio da decisão de política monetária do Federal Reserve nesta quarta-feira. O banco central norte-americano deve subir os juros básicos nos Estados Unidos para o intervalo entre 1,75% e 2,0% ao ano. Caso confirmada, esta será a segunda elevação dos Fed Funds no ano, após a de março.

No câmbio, o dólar voltou a subir e há pouco era negociado a R$ 3,7239 no balcão (+0,44%). O movimento ocorre em meio à oferta considerada fraca pelos agentes de 30 mil contrato de swap cambial novos (US$ 1,5 bilhão), anunciada há pouco pelo Banco Central. Conforme observou um operador de câmbio, o BC vem reduzindo essas ofertas, de 60 mil na sexta-feira, para 50 mil contratos ontem e apenas 30 mil hoje, em leilão das 10h30 às 10h40.

Na renda fixa, as taxas futuras de juros acompanham a trajetória do dólar. Há pouco, o DI para janeiro de 2021, mais negociado, apontava 9,69%, de 9,66% no ajuste de ontem.