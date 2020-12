Dólar passa dos R$ 5,30, com demanda de bancos e empresas; Bolsa sobe 0,55% 

A forte demanda de empresas e bancos brasileiros neste final de ano está provocando uma alta na cotação da moeda americana nesta segunda-feira, 28. No início da tarde, às 13h06, o dólar estava cotado a R$ 5,3048, uma alta de 2,41%. A moeda brasileira está com o pior desempenho em uma cesta de 34 divisas, incluindo as de emergentes e países desenvolvidos.

As instituições financeiras estão com um "overhedge" (ou seja, uma proteção excessiva) estimada em US$ 5 bilhões, e a legislação diz que esse número precisa ser reduzido - por isso, os bancos precisam comprar dólares. Já as multinacionais seguem demandando divisa para remessas ao exterior.

A Bolsa, por sua vez, opera em alta nesta segunda-feira. Às 12h50, subia 0,55%, atingindo 118.456 pontos. O pano de fundo para essa alta é o bom humor do mercado externo, após a aprovação do novo pacote fiscal nos EUA neste domingo e depois de União Europeia e Reino Unido finalizarem um acordo pós-Brexit.

A maior alta do índice vem das ações ON do IRB, depois de a empresa divulgar que fechou outubro com prejuízo líquido de R$ 23,8 milhões. Apesar de negativo, o número foi visto como uma recuperação em relação ao observado durante o ano. Após uma crise de credibilidade, o IRB fez nos últimos trimestres uma revisão de seu portfólio, o que levou a fortes perdas entre abril e setembro.