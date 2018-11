Dólar perde força após divulgação de inflação nos EUA; Petrobrás acelera na Bolsa

Nesta véspera de feriado no Brasil, o dólar segue em baixa, mostrando que o investidor deu uma trégua no movimento defensivo dos últimos dias. A moeda norte-americana estava em queda de 1,17% na cotação de 12h, comercializada a R$ 3,78. Um explicação, segundo analistas, foi o impacto da divugação da inflação ao consumidor nos Estados Unidos, CPI, na sigla em inglês, que subiu um pouco menos do que o esperado em outubro.

O índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos avançou 0,3% entre setembro e outubro. Na comparação anual, o CPI subiu 2,5% em outubro e o núcleo do índice teve alta de 2,1%. O dado, divulgado pelo Departamento do Trabalho, aponta que, pelo menos por hora, não é preciso aumentar os juros nos Estados Unidos. Com isso, os investidores reduzem o apetite por dólares no mercado internacional, fazendo que a moeda americana, neste momento, esteja em queda frente a seus pares emergentes.

Bolsa

Já o a Bovespa passou a subir no final da manhã desta quarta-feira, 14, ajudada pela melhora no exterior e apoiada pelo fortalecimento das ações da Petrobrás, que estavam voláteis e, perto do meio-dia, subiam mais de 1%. Ainda na bolsa, o movimento de alta é limitado pelo recuo de mais de 2% das ações da Vale e queda também dos papéis de siderúrgicas.

Às 11h50, o Ibovespa subia 0,63%, na máxima do dia, aos 85.445 pontos.

Jair Bolsonaro

No radar local está o presidente eleito, Jair Bolsonaro, e notícias relacionadas à transição de governo. Nesta quarta-feira, o ministro extraordinário da Transição, Onyx Lorenzoni (DEM-RS), disse que o nome do deputado Luiz Mandetta (DEM-GO) conta hoje com a "preferência" de Bolsonaro para assumir o Ministério da Saúde, mas que o martelo sobre o tema deve ser batido apenas na próxima semana.

Mandetta responde a um inquérito aberto quando era secretário da Saúde de Campo Grande (MS). Ele é acusado de pagar a serviços médicos não executados. O parlamentar nega irregularidades no caso.

Já o futuro vice-presidente do Brasil, general Hamilton Mourão, disse que a privatização da BR Distribuidora é uma possibilidade que está sendo estudada pelo novo governo. "Não coloquei que o governo deve (privatizar a BR Distribuidora), mas que o governo pode", frisou.

Às 11h36, o Dow Jones futuro subia 0,40%, o S&P500 futuro tinha alta de 0,44%.