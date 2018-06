À espera do Copom, Bolsa tem leve alta e dólar opera estável

O Ibovespa desacelerou os ganhos na última hora, mas segue distante da mínima observada no dia, quando marcou queda de 0,34% (aos 71.155 pontos). Em Nova York, o índice Dow Jones voltou a exibir sinal negativo, em leve queda, enquanto Nasdaq e S&P500 continuam em alta. A maioria das blue chips contribui para a valorização da Bolsa brasileira, com destaque para os papéis da Petrobrás. Agentes do mercado seguem na expectativa pela retomada da votação do projeto de lei da cessão onerosa na Câmara dos Deputados.

No mercado de câmbio, o dólar segue oscilando ao redor do fechamento de ontem, ora com variação negativa, ora positiva. Hoje o Banco Central (BC) realizou um leilão de 20 mil contratos de swap cambial (US$ 1 bilhão), no qual vendeu integralmente a oferta.

A principal agenda do dia é a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, após o fechamento do mercado. Nos juros futuros, a curva precifica a manutenção da Selic em 6,5% ao ano.

Às 14h27, o DI para janeiro de 2019 tinha taxa de 7,010% ante 7,035% do ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2021 projetava 9,59% ante 9,58% no ajuste da terça-feira. O dólar à vista subia 0,07% aos R$ 3,7497. O Ibovespa avançava 0,33% aos 71.626,85 pontos. A ação ON da Petrobras, +3,92%. A ON da Vale, 0,21%.

O Ministério do Trabalho divulgará nesta quarta-feira, às 17h, os dados relativos ao mês de maio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O ritmo de criação de vagas formais no País em maio deve mostrar desaceleração em relação a abril (115.898), conforme pesquisa do Projeções Broadcast. As 16 estimativas variam de 40.600 a 91.077 vagas, com mediana de 66.130 postos, que, por sua vez, é superior ao resultado de maio de 2017, quando o saldo líquido foi positivo em 34.253 postos.