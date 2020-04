Bolsa apresenta recuperação após semana de perdas; dólar retoma patamar de R$ 5,70

A Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, apresenta recuperação ao longo desta segunda-feira, 27, com alta superior a 2%. Na última sexta, 24, o mercado brasileiro se desvalorizou em mais de 5% após a saída do ministro da Justiça, Sérgio Moro, do governo. Às 14h53, o Ibovespa, principal índice da Bolsa, crescia 2,78%, aos 77.427,50 pontos.

O dólar reverteu o sinal e passou a apresentar alta nesta segunda-feira, 27, chegando novamente a atingir a cotação de R$ 5,70, crescimento de 0,70% comparado ao valor da última sexta-feira, 24. Às 14h53, a moeda americana apresentava valor de R$ 5,6964.

Pela manhã, o dólar chegou a apresentar queda, acompanhando a desvalorização predominante no exterior em meio à alta das Bolsas diante do otimismo dos investidores com a reabertura em breve de alguns países europeus e Estados americanos.

O recuo na moeda americana também é reflexo da participação do ministro da Economia, Paulo Guedes, em entrevista na manhã desta segunda com o presidente Jair Bolsonaro, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas.

Bolsonaro afirmou que "o homem que decide economia no Brasil é um só e se chama Paulo Guedes". A demonstração de apoio do presidente ao ministro alivia temores de que Guedes poderia deixar o governo.

Além disso, dizem operadores do mercado financeiro, o risco de impeachment de Jair Bolsonaro diminui com a possibilidade de os pedidos seguirem sendo engavetados pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), diante da aproximação do presidente com o Centrão.

Ao lado de Bolsonaro, Guedes sugeriu aos trabalhadores que não peçam aumento por um ano e meio. Segundo ele, a política econômica segue a mesma, com a agenda de reformas estruturais, e que o ministro da Casa Civil, Walter Braga Netto, integra ações de todos os ministérios.

O ajuste de baixa do dólar reflete ainda uma realização parcial de ganhos - até sexta-feira, 24, a moeda tinha valorização de 8,94% em abril e de 41,12% em 2020.

Divulgado na manhã desta segunda pelo Banco Central, o relatório Focus traz mais uma queda na projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) deste ano: a estimativa passou de recuo de 2,96% para retração de 3,34%. A projeção para o dólar foi mantida em R$ 4,80.