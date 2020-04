Dólar recua para R$ 5,15, em meio a melhora de ambiente externo

O dólar recuou para R$ 5,15 poucos minutos após a abertura das negociações desta terça-feira, 14, em uma queda de cerca de 0,5%. De início, a moeda americana ficou variando entre R$ 5,18 e 5,19, mas, poucos minutos após o início do pregão, atingiu a mínima do dia, R$ 5,15. Todo este cenário desta semana se dá após queda significativa na quinta-feira, 9, em que a cotação fechou abaixo de R$ 5,10, e recuperação também expressiva na segunda-feira, 13, em que o echamento foi de R$ 5,18.

LEIA TAMBÉM > Bolsas de Ásia e Europa têm índices em alta após possível afrouxamento de restrições no mundo

A moeda americana possui, neste ano de 2020, uma valorização próxima de 30%. Para se ter uma ideia, no início do ano, o câmbio estava perto de R$ 4. Em abril, o valor das negociações atingiu a máxima nominal, quando não se desconta a inflação, R$ 5,32.

A forte variação do câmbio nacional acontece desde o início de março, por conta das incertezas provocadas pela pandemia do novo coronavírus. Desde então, o dólar já se valorizou mais de 10% no período e o Ibovespa, principal índice do mercado de ações brasileiro, saiu dos 119 mil pontos para se estabilizar na casa dos 70 mil pontos, uma por volta de 40%.

Mercados internacionais

Os mercados internacionais têm alta na manhã desta terça-feira, 14, após países europeus apontarem uma possível política de afrouxamento de restrições em relação ao isolamento social na Europa. Alguns países do velho continente estudam reverter as medidas adotadas durante o período de auge do combate à pandemia do novo coronavírus, causador da covid-19.

Itália e Espanha estão se mobilizando para levantar algumas das restrições impostas por causa do coronavírus, uma vez que os números de casos e mortes pela covid-19 vêm dando sinais de desaceleração. Já nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump, disse que seu governo está muito perto de concluir um plano para reabrir a economia americana, visto que o coronavírus aparentemente também se aproxima de seu pico no país.

Além disso, outra notícia positiva animou os investidores, o que, consequentemente, eleva o ânimo nos índices dos mercados financeiros. A divulgação de dados da balança comercial da China apresentou informações melhores que o esperado. As exportações chinesas caíram 6,6% na comparação anual de março, após terem baixado 17,2% no período de janeiro e fevereiro, mostraram dados da Administração Geral de Alfândegas da China. Economistas consultados pelo Wall Street Journal projetavam um recuo de 15,9% em março. Já as importações chinesas se retraíram 0,9% no mesmo intervalo - nos primeiros dois meses do ano, o declínio foi de 4,0%. A projeção era de queda de 10% em março.

O principal ETF brasileiro, o iShares MSCI Brazil EWZ, subia mais de 2% no pré-mercado em NY há pouco. Mas preocupações com disputas políticas e riscos fiscais continuam no radar do investidor. O governo sofreu uma derrota ontem na Câmara com a aprovação, por 431 votos a 70, do texto-base do projeto que estabelece auxílio financeiro a Estados e municípios durante a pandemia de coronavírus. A medida vai agora ao Senado, mas o governo já avisou que vetará a proposta, que tem impacto de R$ 89,6 bilhões nos cofres públicos. O texto recompõe por seis meses (de maio a outubro deste ano) as perdas das receitas com arrecadação de impostos, além de suspender dívidas com BNDES e Caixa, sem contrapartidas.

Cenário local

Já a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do Orçamento de Guerra, cuja votação ficou para amanhã, traz preocupações ao mercado, especialmente a regra que amplia os poderes do Banco Central. Pela PEC, o BC poderá fazer um tipo de operação de compra e venda de títulos do Tesouro diretamente no mercado para reduzir as taxas de juros de prazos mais longos. E dependendo do volume a ser usado pelo BC nas operações, o Tesouro terá de reforçar os recursos para fazer frente aos pagamentos. Segundo técnicos da área econômica do governo ouvidos pelo Estado sob condição de anonimato, o projeto pode trazer problemas de caixa para o Tesouro Nacional no futuro. / SILVANA ROCHA, LUCIANA XAVIER, SERGIO CALDAS E FELIPE SIQUEIRA