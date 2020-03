Dólar retoma alta e Bolsa cai com temor com impactos do coronavírus

O dólar voltou a subir em relação ao real e a Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, cai em meio à volatilidade no exterior nesta quarta-feira, 11, em mais um dia de cautela em relação aos impactos do coronavírus na economia mundial.

Às 10h56, o dólar à vista subia 0,39%, a R$ 4,6653, após atingir a máxima de R$ 4,6736. Na terça, a moeda americana fechou o dia com queda de 1,63%, cotada a R$ 4,6472. No mesmo horário, o Ibovespa, principal índice da Bolsa, caía 2,12%, chegando aos 90.258,98 pontos, depois de subir 7,14% na terça, recuperando parte das perdas do dia anterior.

Os operadores do mercado de câmbio reagem mal à decisão do Banco Central de voltar a vender US$ 1 bilhão no mercado futuro, em vez de continuar injetando dinheiro novo à vista, como fez nas últimas duas sessões com a venda de US$ 5,5 bilhões.

A Renascença DTVM diz que a atuação mais tímida do BC nesta quarta ajuda a elevar o dólar. Além disso, a corretora destaca em relatório as medidas de estímulos já anunciadas, para conter os efeitos do coronavírus na economia, que ajudam na queda dos juros futuros.

O Banco da Inglaterra cortou a taxa básica de juros em 0,50 ponto porcentual, de 0,75% para 0,25% ao ano, o governo da Austrália anunciou pacote adicional de gastos com saúde e a chanceler alemã Angela Merkel anunciou que a União Europeia vai investir 25 bilhões de euros para contornar os impactos do coronavírus.

O foco agora é no secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin. Ele participa de audiência da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos nesta quarta e pode falar sobre o esforço bipartidário em negociação por uma saída econômica à crise do vírus.

Mercado europeu

As Bolsas da Europa começaram o dia com alta generalizada, mas algumas delass viraram para o negativo ao longo do dia, com investidores monitorando o avanço do coronavírus e seus impactos para na economia da região. Há, ainda, peso dos índices futuros das bolsas de Nova York, que caem ao redor de 3%. O pacote de estímulos anunciado pelo Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), que incluiu um corte extraordinário de 0,50 ponto porcentual na taxa de juros, não foi suficiente para conter as baixas. Às 9h57 (de Brasília), o índice FSTE 100, da Bolsa de Londres, caía 0,48%, enquanto o Dax, de Frankfurt, recuava 0,20%, e o CAC 40, de Paris, 0,01%.

Ásia

Após uma terça-feira de recuperação na Ásia, as Bolsas do continente fecharam em queda generalizada nesta quarta-feira, 11, mantendo o padrão de volatilidade das últimas semanas, enquanto investidores acompanham os desdobramentos da epidemia de coronavírus e possíveis medidas de estímulos por governos e bancos centrais.