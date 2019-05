Dólar sobe com preocupação de investidores com Previdência

O Ibovespa acentua o ritmo de queda, enquanto o dólar à vista ante o real e as principais taxas futuras de juro sobem na manhã desta quinta-feira, 2. De certa forma, os ativos se ajustam ao desempenho fraco das Bolsas americanas na quarta-feira, 1.º. Nesta manhã, a maioria dos índices acionários em Nova York abriu em baixa, reforçando a queda por aqui.

Às 11h27, o dólar era cotado a R$ 3,9720, com alta de 1,30%, no mercado à vista e a R$ 3,9815 (+1,37%) no contrato futuro para junho. O operador Hideaki Iha, da Fair Corretora, atribui o aumento da demanda para proteção ao risco político relacionado à reforma da Previdência e ao fortalecimento do dólar no exterior, principalmente em relação a divisas de países emergentes exportadores de commodities.

Iha afirma que o mercado reage à declaração do presidente licenciado da Força Sindical, o deputado Paulo Pereira da Silva (SD). Nesta quarta, Paulinho afirmou que os partidos do Centrão discutem o apoio a uma reforma da Previdência mais desidratada, que não garanta a reeleição de Jair Bolsonaro.

Na B3, apenas algumas ações de um universo de pouco mais de 60 sobem nesta manhã. Os investidores fogem de ativos considerados mais arriscados para aqueles com menor risco, caso do dólar.

Os ativos ainda reagem ao aumento nos estoques de petróleo nos Estados Unidos na sessão anterior. A cotação do barril no exterior cede na faixa de 2,00% esta manhã, empurrando para baixo das ações da Petrobras: PN cedia 1,70% e ON tinha declínio de 1,47%, às 10h37. Vale ON tinha retração de 2,44%.

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) ajuizou uma Ação Civil Pública contra a Vale para reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Brumadinho. Na ação, os promotores pedem "constituição de garantia suficiente à reparação dos danos, no valor mínimo de R$ 50 bilhões, sem prejuízo do valor já acautelado" e também pedem a antecipação de indenização individual de R$ 30 mil para os atingidos.

Os papéis da Klabin também cediam (-0,12%), após a companhia informar prejuízo líquido de R$ 196 milhões no primeiro trimestre, contrariando a média das estimativas. As ações ON de Magazine Luiza eram outro destaque de baixa (-0,72%). A empresa assinou acordo com a Sociedade Comercial Irmãs Claudino S.A. (Socic) para adquirir o direito de explorar 48 pontos comerciais no Pará e Maranhão por R$ 44 milhões. Será a estreia do grupo na região Norte do Brasil.

O Ibovespa caía 0,92%, aos 95.469,20 pontos perto do horário acima. No mercado de juros, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 estava em 7,16%, ante 7,12% na terça-feira.