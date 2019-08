Dólar sobe com retomada da cautela com guerra comercial

Depois de um começo de dia com melhora no humor, os mercados locais voltaram a adotar cautela em meio aos receios com a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Dólar e juros futuros sobem, enquanto a Bovespa cai. No exterior, no entanto, as Bolsas de Nova York e da Europa têm alta. O dólar sobe ante a maioria das moedas emergentes e ligadas a commodities, assim como o petróleo.

Às 11h55, o Ibovespa caía 0,75%, aos 97.935,71 pontos. O dólar à vista subia 0,60%, chegando a R$ 4,1492, depois de ter atingido R$ 4,1587. Em Nova York, o Dow Jones subia 0,58%, o Nasdaq tinha alta de 0,70% e o S&P500 subia 0,56%.

Na Bolsa, as ações das blue chips - as mais comercializadas - caem, afetadas pela pesquisa CNT/MDA mostrando que a avaliação negativa do presidente Jair Bolsonaro subiu de 19% em fevereiro para 29,4%. A avaliação positiva caiu para de 38,9% em fevereiro para 29,4%. A pesquisa aponta também que 53,7% dos entrevistados desaprovam Bolsonaro pessoalmente, ante 28,2% em fevereiro.

Na Europa, as ações de montadoras alemãs sobem na Bolsa de Frankfurt, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizer mais cedo que espera não ter necessidade de aplicar tarifas a carros alemães.

No Brasil, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmou na manhã desta segunda-feira, 26, que considera “excelente” e “muito bem-vinda” a ajuda financeira oferecida pelo G-7 para combate aos incêndios na Amazônia, de cerca de R$ 91 milhões, após ter sido questionado por jornalistas, depois de ter feito uma apresentação em evento do Secovi-SP.