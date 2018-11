Dólar sobe e Bolsa acentua perdas com incertezas sobre reforma da Previdência

O clima de cautela prevalece nos mercados locais nesta terça-feira, 13. O dólar e os juros futuros longos renovavam máximas no final da manhã e a Bolsa, mínimas, em meio a sinais pouco animadores sobre reforma da Previdência. No exterior, no entanto, os futuros de Nova York e a maior parte das bolsas europeias operam no azul. O dólar, por sua vez, perde força ante a maioria das moedas, mas avançava instantes atrás ante o peso mexicano e a lira turca.

Um profissional do mercado de renda fixa observou que os juros mais longos são pressionados pelos sinais de que não haverá reforma da Previdência este ano e mesmo no ano que vem pode sair uma reforma "light". Já os juros mais curtos recuam favorecidos pelo desempenho fraco das vendas no varejo em setembro, o que reforça a perspectiva de juros estáveis na próxima reunião do Copom, em dezembro.

Segundo apurou o Broadcast, o movimento do dólar ante o real se deve à saída de fluxo de estrangeiros e busca por proteção no mercado de dólar futuro. Na máxima, o dólar à vista subiu a R$ 3,7814 (+0,57%). "Havia expectativa de uma mini reforma da Previdência neste ano, mas o investidor vê que não deve sair nada agora, e Bolsonaro deixa em aberto a proposta para 2019", disse mais cedo o operador de câmbio Ricardo Gomes da Silva Filho, da Correparti.

Na Bolsa, o índice é pressionado pela queda de mais de 2% das ações da Petrobrás, em dia de petróleo em baixa de mais de 1%, e também de ações da Vale, bancos e siderúrgicas.

No cenário externo, a libra acelerou os ganhos e o euro atingiu máxima ante o dólar depois que o ministro-chefe do gabinete britânico, David Lidington, disse à BBC que um acordo do Brexit é possível nas próximas 24 ou 48 horas.