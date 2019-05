Dólar tem alta com espera por Previdência e medida provisória dos ministérios

Depois de abrir os negócios em baixa, o dólar voltou a subir na manhã desta terça-feira, 21, com a espera do mercado por novidades envolvendo a tramitação da reforma da Previdência, na Comissão Especial da Câmara, e da MP 870, que reestrutura ministérios. O dólar forte no exterior pesa também.

Às 9h43, o dólar à vista voltava a ceder 0,08%, a R$ 4,100, após ter chegado à máxima de R$ 4,1055 (+0,05%).

O operador Luis Felipe Laudísio dos Santos, da Renascença DTVM, diz que a perspectiva para evolução da reforma da Previdência é um pouco mais positiva, com líderes tendo sinalizado nesta segunda-feira, 20, um provável entendimento com o governo. Está no radar a reunião do conselho do governo, com participação do presidente Jair Bolsonaro (PSL), o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

O recuo inicial do dólar foi limitadíssimo, em comparação ao ganho já acumulado de 3,19% nas últimas quatro sessões. Na mínima do dia nesta manhã o dólar registrou R$ 4,0875 (-0,39%).

No mercado internacional, a divisa dos EUA avança ante a maioria das moedas emergentes e ligadas a commodities, após a decisão do governo americano de relaxar, por 90 dias a contar desde ontem, as restrições comerciais impostas na semana passada à companhia chinesa Huawei.