Dólar tem dia de alta e atinge R$ 4,37, na contramão do exterior

O dólar atingiu a cotação máxima a R$ 4,3770, com alta de 0,45%, nesta quarta-feira, 19, na contramão da queda observada no exterior em relação a moedas emergentes e ligadas a commodities. Os motivos da maior demanda são ruídos internos, como a demora maior que a esperada do envio das reformas administrativa e tributária ao Congresso e as declarações do presidente Jair Bolsonaro, que insultou uma repórter.

O Índice Bovespa abriu o dia em leve baixa, mas passou a operar em terreno positivo, acompanhando o viés de alta das Bolsas internacionais.

Às 11h15, o Ibovespa avançava 0,53%, chegando aos 115.590,33 pontos. O dólar tinha alta de 0,36%, cotado a R$ 4,3730.

O mercado observa os desdobramentos de outra fala de Bolsonaro, que, na terça-feira, 18, levantou a lebre sobre a permanência do ministro da Economia, Paulo Guedes, sem que tivesse sido questionado sobre o assunto. "O Paulo não pediu para sair, tenho certeza de que de que ele vai continuar conosco até o último dia", disse.

Apesar do bom humor no cenário externo estar refletindo uma menor aversão ao risco com as notícias de desaceleração nos novos casos de coronavírus na China, o Itaú Unibanco reduziu a projeção de crescimento mundial este ano de 3,2% para 3,1% por causa dos efeitos da epidemia. A estimativa para a China caiu de 6% para 5,8%, com viés “claramente negativo”. Embora o número de casos esteja sendo reduzido, o surto e as medidas para contê-lo já afetaram o consumo do país asiático, segundo a economista do Itaú especializada em China, Laura Pitta.