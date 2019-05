Dólar fica abaixo dos R$ 4 com percepção de mudança no cenário político

O dólar abriu em alta nesta quarta-feira, 29, seguindo a cautela que predomina no mercado no exterior, mas logo depois passou a cair, chegando a ficar abaixo dos R$ 4,00. Na cotação mínima, registrou queda de 0,88%, a R$ 3,9881.

Segundo operadores de câmbio, a queda está relacionada à aprovação da Medida Provisória 870 no Senado, que reforça a percepção de uma melhora no cenário político, podendo abrir espaço para um avanço na reforma da Previdência. Também foi aprovada nesta terça-feira, 28, a ida do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) do Ministério da Justiça, de Sergio Moro, para o da Economia, de Paulo Guedes.

O mercado também trabalha com a previsão de que o pacto entre os presidentes da República, Jair Bolsonaro; da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ); do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP); e do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, em defesa da reforma da Previdência e do crescimento, será assinado na semana de 10 de junho.

No exterior, o dólar está forte ante o euro, a libra e moedas emergentes ligadas a commodities, como peso chileno, rupia indiana, peso mexicano, dólar neozelandês, rublo e rand.

Às 10h29, o dólar à vista caía 0,71%, a R$ 3,9951, após ter subido até R$ 4,0411 (+0,44%) no primeiros negócios.

Na Europa, as Bolsas recuam em meio a temores com a desaceleração global decorrente do acirramento da guerra comercial entre Estados Unidos e China.