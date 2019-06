Dólar tem queda com preocupações do mercado com guerra comercial

Em claro sinal de descolamento do mercado externo, o Ibovespa abriu em alta nesta segunda-feira. Operadores aliam o bom humor na Bolsa brasileira com a perspectiva de que o Comitê de Política Monetária (Copom) passe a indicar a possibilidade de redução da Selic, a taxa básica de juros, atualmente em 6,5% ao ano, depois da divulgação de retração de 0,2% do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre.

Na manhã desta segunda, 3, a divulgação da pesquisa Focus do Banco Central mostrou que a expectativa de alta para o PIB em 2019 recuou pela 14.ª semana consecutiva, passando de 1,23% para 1,13%. Há quatro semanas, a estimativa de crescimento era de 1,49%.

O dólar também começou a semana com viés de alta em meio a dúvidas sobre a inclusão de Estados e municípios na proposta do relator da reforma da Previdência, além da incerta votação nesta segunda de medidas provisórias no Congresso, como a do Saneamento, a que prevê um pente-fino em pagamentos do INSS e a que altera o Código Florestal.

No entanto, logo depois a moeda americana passou a cair, em linha com o mercado externo, diante da cautela com a desaceleração global decorrente da guerra comercial dos Estados Unidos com a China e o México.

Às 11h40, o dólar tinha queda de 0,58%, sendo cotado a R$ 3,9029. No mesmo horário, o Ibovespa subia 0,30%, chegando aos 97.317,55 pontos.

O operador Luis Felipe Laudísio dos Santos, da Renascença DTVM, diz que as moedas em geral se valorizam frente o dólar nesta segunda, mesmo com um cenário mais cauteloso. O profissional destaca que houve forte movimento de queda do dólar na sessão anterior e, na semana passada, a moeda acumulou desvalorização de 2,25%.

No radar

A semana começa com declarações do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), de que o governo não tem uma agenda ampla para o País e que a reforma da Previdência não é plano, mas, sim, uma necessidade. Segundo Maia, as novas regras das aposentadorias serão aprovadas, mas não serão suficientes para acabar com a crise econômica. Por esse motivo, outras reformas devem seguir, como a tributária, cujo projeto apresentado pelo legislativo já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

O Ibovespa também sofre influência positiva da alta do petróleo no mercado internacional, por meio de ganho das ações da Petrobrás ordinárias e preferenciais de 3,22% e 2,66%, respectivamente às 10h58.

Além disso, ainda paira o fantasma da guerra comercial. Mais cedo nesta segunda, o subsecretário de Relações Exteriores do México para a América do Norte, Jesús Seade, afirmou que as tarifas com que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou as importações do país vizinho são "uma enorme pedra no caminho" do processo de ratificação do acordo comercial Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, na sigla em inglês) pelos órgãos Legislativos das três nações.