Dólar tem queda e é cotado a R$ 5,30; Ibovespa mantém os 119 mil pontos

O dólar tem queda em relação ao real nesta quinta-feira, 6, e bateu na cotação mínima de R$ 5,29, enquanto o Ibovespa tem alta moderada, se mantendo nos 119 mil pontos. Às 11h05, a moeda americana recuava 1,19%, cotada a R$ 5,3006, e o principal índice da Bolsa brasileira avançava 0,17%, chegando aos 119.339,05 pontos.

O que permite ao Ibovespa testar alta é o noticiário corporativo, com destaque para Ambev, que informou lucro líquido de R$ 2,733 bilhões, 125,7% maior do que o registrado um ano antes e 24,2% acima do esperado. As ações regiam em alta de quase 8%, liderando os maiores ganhos do Ibovespa. Além disso, papéis do setor de siderurgia (CSN ON: 2,13%) e de mineração (Vale ON: 1,57%) também subiam, em resposta à valorização do minério de ferro. estaque ainda para as ações da BRF, que subiam mais de 2,60%.

No exterior, a Bombardier informou que teve prejuízo líquido ajustado de US$ 173 milhões no primeiro trimestre deste ano, inferior à perda de US$ 182 milhões em igual período do ano passado.

E o Banco Central Europeu chamou a atenção para o fato de a recuperação econômica estar cada vez mais desigual, "o que gera problemas."