Dólar termina semana comportado; Bolsa sobe mais de 6%

O dólar caiu 2,25% nesta quinta-feira, para R$ 1,7840, e encerrou uma semana de crise internacional e intensa volatilidade quase na mesma cotação em que a começou - R$ 1,7850. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) sobe mais de 6% às 17h33. O motivo para o otimismo foi a recuperação esboçada pelos mercados internacionais. As bolsas subiram com a esperança de que os esforços do governo norte-americano e do Federal Reserve possam evitar o agravamento da crise nos Estados Unidos. Veja também: Bolsas asiáticas mantêm recuperação; Hong Kong destoa e cai Société Générale anuncia perda de 4,9 bi de euros com fraude Bolsas européias se recuperam e fecham em forte alta Veja como ficam seus investimentos com a crise nos mercados Especialistas recomendam cautela com ações Entenda a crise nos Estados Unidos Celso Ming comenta a crise no mercado financeiro A reação já começou na quarta-feira, com a notícia sobre um possível plano de socorro a seguradoras de bônus nos Estados Unidos. Como o mercado brasileiro já estava fechando, no entanto, ele só pôde acompanhar a melhora nesta quinta-feira. O dólar não reagiu sozinho no País à melhora externa. A Bovespa chegou a subir quase 6%, e o risco Brasil despencava 26 pontos-básicos à tarde. Segundo analistas, a retirada de recursos da bolsa paulista e o aumento da aversão ao risco entre os estrangeiros em meio à crise vinham sendo as principais responsáveis pela alta do dólar em dias tensos. Mas, ao contrário das últimas crises, não houve disparada do dólar. As reservas internacionais do Brasil superam US$ 187 bilhões, e "por isso não há nervosismo no cenário do câmbio", disse Sidnei Nehme, diretor-executivo da NGO Corretora. A volatilidade vivida pela taxa de câmbio apenas "reflete o natural movimento do mercado flutuante", acrescentou. Na sexta-feira, a Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) e muitas tesourarias bancárias fecham em comemoração ao aniversário de São Paulo --adiando para segunda-feira a próxima sessão normal no mercado de câmbio. O Banco Central realizou um leilão de compra de dólares no mercado à vista no final da sessão, com pouca influência sobre a variação da taxa de câmbio. A autoridade monetária definiu corte a R$ 1,7879 real e aceitou, segundo operadores, ao menos uma proposta.