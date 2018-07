Dólar volta a subir nesta segunda e é cotado a R$ 2,49

Na contramão da persistente queda externa ante o euro e a libra, o dólar no mercado à vista zerou as perdas intraday em relação ao real e passou a subir. Na máxima até o momento, o pronto atingiu R$ 2,490, alta de 0,65%. Segundo um operador de um banco nacional em São Paulo, o mercado cambial está com necessidade de dólares uma vez que há fluxo de saída de recursos do País. "O BC está avaliando essa necessidade e, por isso, chamou um leilão de venda até 15h40", afirmou. Veja também: BC decide juros em meio a dilema entre inflação e recessão Desemprego, a terceira fase da crise financeira global Entenda a disparada do dólar e seus efeitos Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise Outro operador de uma corretora paulista também observou que o pronto passou a devolver a queda registrada desde a abertura a partir da divulgação, por volta das 11 horas, do déficit de US$ 435 milhões da balança comercial na primeira semana de dezembro. "Além das saídas financeiras por causa de remessas de lucros e dividendos, o saldo comercial também não está favorável e as perspectivas são sombrias para as exportações brasileiras por causa do cenário de recessão nos EUA, em alguns países europeus e no Japão, além da forte desaceleração econômica global." O déficit de US$ 435 milhões da balança comercial na primeira semana de dezembro resultou de exportações de US$ 2,987 bilhões (média diária de US$ 597,4 milhões) e importações de US$ 3,422 bilhões (média diária de US$ 684,4 milhões). Com este resultado, o superávit acumulado no ano é de US$ 21,998 bilhões. Na primeira parte dos negócios, o pronto seguiu a queda externa da moeda norte-americana em meio aos firmes ganhos das bolsas e dos preços do petróleo, e oscilou de R$ 2,470 (-0,16%) a R$ 2,438 (-1,46%) no mercado de balcão. Em Nova York às 15h28, o euro subia a US$ 1,2925, de US$ 1,2717 na sexta-feira; a libra avançava a US$ 1,48170, de 1,4690 na sexta-feira; e o dólar subia a 92,94 ienes por dólar de 92,84 ienes por dólar na sexta-feira.