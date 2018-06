Dona do Burger King no Brasil lançará marca de fast food de frango Popeyes no País

O BK Brasil, empresa responsável por operar os restaurantes do Burger King no País, vai lançar aqui a rede de fast food de frango Popeyes. A companhia firmou um acordo para trazer a marca ao Brasil num negócio que prevê a abertura de ao menos 300 restaurantes nos próximos 10 anos.

Assim como a marca Burger King, a Popeyes pertence à Restaurant Brands International Inc. (RBI). Controlada pela brasileira 3G Capital, a RBI comprou a Popeyes em fevereiro do ano passado com o objetivo de desenvolver a marca no mercado americano e internacional.

Em entrevista ao Estadão/Broadcast, o presidente do BK Brasil, Iuri Miranda, afirmou que a primeira loja do Popeyes deve ser aberta ainda em 2018, mais provavelmente no segundo semestre.

A aposta da companhia é fazer com o Popeyes o mesmo que ocorreu com a marca Burger King, que saiu de uma desconhecida do público brasileiro para uma rede com mais de 700 restaurantes.

Miranda considera que hoje o consumo de fast food de frango no País é baixo, mas avalia que há demanda. "Entendemos que o que falta é uma oferta para preencher essa demanda que existe", afirmou.

Com a inclusão do Popeyes no portfólio, o BK Brasil vai considerar uma mudança de nome. A identidade corporativa pode mudar para refletir um negócio que deixa de ser monomarca.

O modelo de negócios do Popeyes no Brasil pode ser semelhante ao do Burger King: a companhia tem exclusividade para operar a marca no País e pode lançar tanto lojas próprias como franquias. Não houve ainda, no entanto, conversas com potenciais franqueados, diz Miranda.

O BK Brasil foi constituído como um master franqueado do Burger King, mas pela frente não descarta expandir ainda mais o portfólio de marcas. O contrato com o RBI, que é um dos acionistas da empresa brasileira, permite que a companhia opere outras marcas que não necessariamente pertençam ao grupo hoje detentor não só do Burger King e do Popeyes, como também da rede de cafeterias Tim Hortons.

Fundada nos anos 70 nos Estados Unidos, a Popeyes é conhecida por trazer ao fast food o estilo de comida de Nova Orleans. O carro chefe do negócio é o frango, que é temperado e empanado. Segundo Miranda, o método de preparo envolve marinar o frango por 12 horas.

Com a nova marca, o BK Brasil prevê capturar sinergias. Miranda avalia que processos de logística podem ser otimizados e que pode haver ainda economia em negociações de imóveis ou compra de matéria-prima.