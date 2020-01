Caoa confirma estudo para construir fábrica em São Paulo

O grupo Caoa, da indústria de veículos, confirmou ao Estadão/Broadcast que estuda construir uma nova fábrica no Estado de São Paulo, depois de o governador João Doria (PSDB) ter antecipado a informação a jornalistas nesta segunda-feira, 13.

De acordo com o tucano, o grupo Caoa, do empresário Carlos Alberto de Oliveira Andrade, fará um investimento “forte” em parceria com um fabricante chinês, sem revelar o montante nem o nome do parceiro. O anúncio, segundo Doria, deve ser feito ainda em 2020.

O governador disse também que ainda não está definido em qual município deve ser instalada a nova planta. A Caoa não deu mais detalhes.

Doria, que conversou com jornalistas após participar de evento da indústria calçadista, deu a declaração logo depois ter confirmado que não foi possível viabilizar a venda da fábrica da Ford para a Caoa. Segundo o governador, o negócio não se consolidou porque o parceiro chinês da Caoa queria um “espaço físico maior” para a produção.

No entanto, o que se afirmava nos bastidores do setor é que a Caoa dependia da obtenção de um financiamento para poder comprar a fábrica. Além disso, o próprio Carlos Alberto de Oliveira disse, em setembro, quando as negociações estavam ocorrendo, que não precisaria de todo o terreno da Ford e que metade da área seria mais do que suficiente.

Em dezembro, o empresário voltou a falar com jornalistas e disse que a chance de aquisição da fábrica era remota, depois de quase dez meses de negociações.

As conversas se iniciaram depois de a Ford ter anunciado, em fevereiro, que fecharia a operação de São Bernardo. Doria, então, começou a se movimentar para achar um comprador. Algumas empresas manifestaram interesse, mas a Caoa foi que conseguiu avançar nas negociações.

Em setembro, Doria chegou a convocar uma coletiva de imprensa para anunciar que a venda estava praticamente certa e que, antes da conclusão do negócio, as duas empresas passariam por um processo de auditoria. O dono da Caoa e o presidente da Ford na América do Sul, Lyle Watters, participaram da coletiva.

Em dezembro, quando disse que era “remota” a chance de comprar a fábrica da Ford, o dono da Caoa afirmou também que estava conversando com três empresas chinesas e pelo menos uma delas manifestou interesse em produzir carros no Brasil, parceria que, segundo ele, se confirmada, poderia não envolver a fábrica da Ford.

De acordo com o empresário, os chineses inclusive estariam dispostos a uma parceria em que a empresa brasileira ficaria com 51% das ações, ou seja, teria o controle majoritário do negócio. À época, contudo, o empresário não chegou a falar em uma nova fábrica nem que o novo negócio seria em São Paulo.

O grupo, fundado pelo empresário há 40 anos, já detém 50% de outra montadora chinesa, a Chery, com fábrica em Jacareí (SP), além de produzir, sob licença, alguns modelos da coreana Hyundai em Anápolis (GO). O grupo também atua como revendedor de veículos para diversas marcas.