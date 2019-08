Doria diz que Huawei vai abrir fábrica de celular em São Paulo

XANGAI - O governador de São Paulo, João Doria, anunciou nesta sexta-feira, 9, em Xangai, onde participa de uma missão comercial, que a multinacional Huawei vai abrir uma nova fábrica de celular em São Paulo, com investimento previsto de US 800 milhões. Ele disse ainda que a gigante chinesa vai entrar no leilão de 5G.

Ao falar desses investimentos, o governador informou que os chineses pretendem investir em equipamentos, escolas de ensino técnico e num projeto de digitalização da educação. Segundo ele, a ideia é acabar com o giz e o quadro negro nas ETECs.

Segundo o governo do Estado, a Huawei vai definir nos próximos meses em qual cidade será instalada a fábrica, levando em consideração circunstâncias de logística, disponibilidade de mão de obra e condições técnicas. A unidade deve suportar, além do mercado doméstico brasileiro, a exportação para a América do Sul.

Além disso, foi definido um investimento da Huawei, ainda sem valor definido, no Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), no período de 2020 a 2022.

Doria foi para a China acompanhado de cinco secretários e empresários para uma missão comercial que termina neste fim de semana.

*O repórter viajou a convita da InvestSP