Dove Men+Care lança campanha para discutir masculinidade e autocuidado

A Dove Men+Care lançou uma campanha que visa questionar os estereótipos tradicionais de masculinidade. Com o mote "Se importe menos, se cuide mais", a ação pretende inspirar homens a repensarem o autocuidado. Assinado pela agência GUT, o filme traz personagens masculinos em cenas do cotidiano, geralmente retratadas com mulheres, propondo reflexões em relação a padrões machistas.

Entre as cenas, estão as de um homem depilando as axilas e outro usando secador nos cabelos. O elenco conta com nomes como o do atleta paralímpico Gustavo Carneiro Silva. Nas imagens, a marca afirma que nada é capaz de transformar alguém em "mais" ou "menos" homem.