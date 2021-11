Drogaria Iguatemi lança nova marca para ampliar expansão nas classes A e B

O varejo farmacêutico está em uma corrida desenfreada nos últimos anos. A ordem dentro de empresas como Raia Drogasil, Pague Menos e Drogaria São Paulo Pacheco é abrir uma loja em cada esquina, já que o setor tem margens bem apertadas. Agora, a Drogaria Iguatemi, uma pequena rede de sete lojas, também quer iniciar um processo de expansão mais agressivo e enxerga espaço para alcançar os consumidores das classes A e B com farmácias de alto padrão.

A companhia surgiu exatamente com esse objetivo, ao abrir sua primeira unidade no Shopping Iguatemi, em São Paulo, em 1966. Apesar do nome, a empresa não tem nenhum tipo de investimento do centro de compras controlado pela Iguatemi.

Desde então, a empresa se vende como uma “butique de bem-estar” e, apesar de vender todos os tipos de medicamentos, foca mais em produtos de higiene e beleza, além de eletrônicos como secadores de cabelo, umidificadores de ar e massageadores de limpeza facial que podem custar mais de R$ 2 mil.

A expansão da empresa sempre foi tímida. A rede abriu apenas sete lojas em 55 anos. Segundo o diretor da companhia, Leonardo Diniz, que também é um dos herdeiros da empresa, isso está prestes a mudar. O plano da Drogaria Iguatemi é de abrir de 60 a 100 lojas em um período de cinco anos, sendo 60% das aberturas via franquias. “Queremos alcançar aqueles franqueados de lojas como Le Lis Blanc, que procuram um padrão diferenciado”, diz Diniz.

Para convencer essas pessoas a investirem em uma franquia de uma drogaria, a companhia criou uma nova bandeira, a Discover. A primeira unidade, que é própria, foi aberta no shopping CJ Shops, na região do Jardins, em São Paulo. A nova rede é inspirada na americana CVS e a britânica Boots. “Nem usamos o nome ‘drogaria’ na Discover, pois é um termo que está ficando em desuso”, afirma Diniz.

O executivo também aponta que a empresa vai atuar na área de serviços de saúde, de forma similar que as grandes redes estão fazendo. “Já temos salas de vacinação e para fazer exames. A pandemia fez com que as farmácias precisassem ser mais próximas das comunidades”, afirma ele, que também aposta na criação de um marketplace e na utilização das lojas como pontos logísticos para as entregas de vendas online.

Parcerias

Cerca de 70% do faturamento das farmácias brasileiras vêm das vendas de medicamentos. Na Drogaria Iguatemi, a conta praticamente se inverte: 60% da receita estão em higiene e beleza, que geralmente garantem margem de lucro maior, pois, ao contrário dos remédios, não têm preços controlados pelo governo.

A ideia é ampliar a aposta no segmento. Para isso, a empresa fechou a distribuição exclusiva com mais de 14 marcas. Entre elas estão a B.O.B, que produz cosméticos sólidos, como xampus, e marcas de influenciadoras digitais, como os produtos da Niina Secret, que possui 3,5 milhões de seguidores no Instagram

Recuperação

A virada no negócio é também uma tentativa de recuperar vendas. Apesar de o varejo farmacêutico não ter sofrido como os outros durante a pandemia, a Drogaria Iguatemi viu seu faturamento cair de R$ 100 milhões para R$ 70 milhões, já que a maior parte de suas lojas estavam em shoppings, que ficaram fechados durante os períodos de isolamento social.

Para Alberto Serrentino, sócio da consultoria Varese Retail, há espaço para a Iguatemi crescer, já que ainda não existe um modelo de negócio consolidado para a venda de produtos de higiene e beleza no País. “Lá fora, essas vendas são feitas em lojas de departamento, que deixaram de existir no Brasil. Então, existe um buraco no mercado brasileiro.”