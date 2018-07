Dulci: governo estuda correção da tabela do IPRF O secretário-geral da Presidência, ministro Luiz Dulci, informou hoje que o governo estuda a correção da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). Segundo ele, estes estudos estão sendo coordenados pelo secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa. Ao chegar ao Ministério da Fazenda, Dulci disse também que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai estudar propostas das centrais sindicais para atrelar a concessão de crédito à manutenção do emprego pelas empresas. Luiz Dulci informou que telefonou para o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, para marcar encontro com os dirigentes das principais centrais sindicais. Segundo ele, o esforço do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do governo é para garantir o emprego. "O presidente tem interesse em que as reivindicações das centrais sejam analisadas", ressaltou. Luiz Dulci disse que vem coordenando o diálogo do governo com as centrais sindicais. O presidente Lula e o ministro do Trabalho, Carlos Lupi, já receberam os dirigentes dessas centrais em reuniões ocorridas na semana passada. Luiz Dulci não soube informar quando será a reunião com Luciano Coutinho.