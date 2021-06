Duolingo manda notificação projetada em prédios de SP para alunos 'inativos'

O Duo, mascote do Duolingo, é conhecido por aparecer em notificações push para lembrar da hora do estudo. Pensando nisso, a plataforma de idiomas lançou a campanha “A notificação impossível de ignorar”. Um drone projetou em prédios da cidade de São Paulo pushes personalizados com os nomes de alunos para avisá-los das tarefas pendentes no app. A ação será veiculada nos perfis do Duolingo no Instagram, Twitter e Facebook a partir desta segunda-feira, 7.

Depois de postagens pedindo indicações nos perfis da marca nas redes sociais, alguns usuários foram escolhidos entre as mais de 500 respostas de todas as regiões da capital paulista. A campanha foi organizada com a ajuda dos familiares e amigos, que ficaram responsáveis por levar os alunos até as janelas de seus apartamentos.