É elevada a expectativa de aprovação da Previdência nos próximos meses, diz Mourão

O presidente da República em exercício, Hamilton Mourão, disse nesta terça-feira, 2, que espera para os próximos meses a aprovação da reforma da Previdência e "na sua esteira, a reforma tributária". Ele participa da Laad Defense & Security 2019, feira de defesa e segurança que está sendo realizada no Riocentro, no Rio de Janeiro, representando o presidente Jair Bolsonaro, que se encontra em viagem a Israel.

Mourão afirmou que as nações enfrentam o desafio compatibilizar os orçamentos para obter os meios necessários para a defesa, e que no Brasil não é diferente. Mas disse que o presidente Bolsonaro vai conseguir garantir as mudanças necessárias.

"Minha presença aqui é para afiançar que o presidente Jair Bolsonaro quer promover reformas estratégicas para destravar a economia, para que o livre comércio seja efetivado no Brasil. Tenho elevada expectativa que nos próximos meses o parlamento aprove a reforma da previdência e na sua esteira a reforma tributária", afirmou durante a abertura do evento que contou também com a presença do governador do Rio, Wilson Witzel, e do prefeito da cidade, Marcelo Crivella, entre outras autoridades.