'É hora de olhar para as ações e comprar', diz fundador do BlueLine

A aproximação recente do Palácio do Planalto com o Senado e o Centrão afastou o risco de ruptura institucional e deu lastro para a recuperação do mercado brasileiro. Resultado: Bolsa em alta, juros e dólar caindo. Essa é a visão de Giovani Silva, fundador e CEO do BlueLine Asset Management.

Após 17 anos como chefe de trading LATAM do JP Morgan, Silva recrutou antigos companheiros e reforçou, no ano passado, a nova safra de gestora de fundos. Hoje, o fundo multimercado BlueAlpha tem R$ 227 milhões sob gestão (60% da carteira em ativos internacionais da América Latina).

Em entrevista ao E-Investidor, Silva analisa a reação dos mercados à retomada gradativa da economia no exterior e aos movimentos políticos no Brasil. E avisa: “Agora é hora de olhar para as ações e comprar.”

Qual cenário imagina no pós-pandemia, em termos de retomada da economia no exterior e no Brasil, e em relação à taxa de juros?

Algumas forças positivas empurram o mercado internacional para frente. Depois da recessão mais curta e profunda da história, o mercado já olha os números de julho e agosto, que estão muito fortes, pela imensa quantidade de estímulos que foi colocada. Só os EUA colocaram quase 20% do PIB, e a simples injeção de liquidez já faz a economia retomar mais rápido. Esse ambiente de grande liquidez e juros baixos leva as pessoas a comprarem ativos reais e Bolsa. Por outro lado, existe o risco de uma segunda onda de coronavírus, enquanto se corre em busca de uma vacina. Há um risco geopolítico, uma tensão entre China e EUA que é mais tecnológica que comercial. E as eleições presidenciais nos EUA acrescentam volatilidade ao cenário.

E o Brasil?

O Brasil vive um momento delicado porque, além das crises sanitária e econômica, que são globais, tem uma crise institucional que é local. Estivemos perto de uma ruptura institucional, que seria grave. Mas essa reaproximação do Executivo com o Senado e também com o centrão reduziu esse risco e melhorou o mercado. A Bolsa subiu, dólar e juros caíram. A retomada econômica do Brasil está um pouco atrás de outros países porque nossa curva de covid-19 está piorando, ainda não tivemos o pico da doença, e agora o Hemisfério Sul está entrando no inverno.

Em relação a juros, infelizmente o desemprego ainda vai permanecer alto, porque o nosso mercado de trabalho é muito rígido. Em mercados mais flexíveis, o desemprego sobe e rapidamente recua. Aqui, a volta será mais lenta e dolorosa.

O que é mais problemático no momento para o Brasil: a falta de destreza política do Executivo, o ambiente desfavorável para as reformas ou o risco de um descontrole fiscal?

Essa expansão fiscal com base em orçamento de guerra, com transferência de dinheiro para estados e municípios, é muito importante que isso tudo seja transitório. Especialmente para o mercado de juros. Câmbio e juros olham muito para a questão fiscal. É crucial que o teto de gastos seja respeitado no ano que vem e exista uma sinalização de que a discussão das reformas administrativa e tributária será retomada, com uma coalizão política em torno do chamado centrão. Passando a fase mais aguda da crise, as reformas têm que andar.

Os últimos dias da Bolsa brasileira têm sido de otimismo, com o Ibovespa perto de 100 mil pontos e alívio da pressão sobre o dólar. O momento é propício para ir às compras?

Fiquei surpreso com a resiliência da Bolsa diante da saída do Sérgio Moro do governo. Mesmo nos piores momentos do cenário internacional, com o Ibovespa em quase 60 mil pontos, sempre havia fluxo comprador. Claro que, se não houvesse normalidade institucional, tudo isso iria por água abaixo. Agora é hora de olhar para as ações e fazer stock picking mesmo. Usar a equipe de analistas para ver quais empresas estão muito descontadas, e comprar.

Em que é necessário ficar de olho?

É um bom momento de Bolsa, globalmente falando. Os outros mercados emergentes também estão tendo melhora, não apenas o brasileiro. O ambiente de risco está favorável, mas é preciso ficar de olho em uma eventual segunda onda do coronavírus, na tensão geopolítica entre China e EUA e nas eleições presidenciais norte-americanas.