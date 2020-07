eBay lança programa de aceleração de negócios

O programa “Meu Negócio 24/7 no eBay”, lançado pela plataforma de comércio eletrônico eBay, é voltado para micro, pequenas e médias empresas, que tenham um portfólio de produtos com mais de 100 itens. Candidatos podem pleitear os benefícios até o dia 31 de julho. “A inciativa abre a oportunidade para que os interessados usem uma plataforma digital que chega em 174 milhões de compradores espalhados por 190 mercados”, afirma Xavier Aguirre, gerente sênior de desenvolvimento de negócios para o eBay na América Latina.

De acordo com o gerente do eBay, o programa de aceleração de negócios, fruto de um investimento de R$ 600 mil, é uma das respostas que a empresa está dando para apoiar pequenas e médias empresas em tempos de pandemia. Com muitas cidades restringindo o comércio de rua ou em shoppings, vender pela internet contribui para que o negócio não pare, além de expandir o alcance para outros mercados.

O Brasil acabou sendo um dos palcos de lançamento do programa “Meu Negócio 24/7 no eBay, por ser, atrás do México, o segundo mercado latino-americano para a empresa, que nasceu em San Jose, na Califórnia, em 1995. O programa de negócios é fruto de um investimento de R$ 600 mil.

​Benefícios de exposição

Os empresários aprovados terão direito a quatro benefícios principais, afirma Aguirre, além de poderem expandir a venda de seus produtos para os Estados Unidos, principal mercado da empresa, e muitos outros países. Os selecionados vão poder exibir na plataforma de comércio eletrônico de 1 mil a 10 mil produtos sem nenhum custo adicional por três meses, dependendo da categoria de loja atribuída com base em suas necessidades. As empresas aprovadas antes do fim do mês ainda poderão listar, sem custo, 50 mil produtos adicionais no site - benefício que também é válido para os atuais vendedores da plataforma.

O programa também oferece um treinamento para que os empresários aprendam usar todas as funcionalidades da plataforma, desde a montagem do inventário de produtos até as vendas. Eles contarão, ainda, com um gerente especializado, que trabalhará lado a lado com os vendedores, dando consultoria sobre as melhores práticas, diz Aguirre.

Um ponto importante, e que merece atenção especial principalmente durante a pandemia, é a logística. Além da operação dos serviços de entrega - públicos e privados -, alguns países podem apresentar restrições em relação a importação de produtos. “No eBay, estamos constantemente monitorando a situação da fronteira nos países que mais compram na nossa plataforma. Com isso, mantemos os vendedores informados para que eles possam ajustar suas estratégias conforme necessário”, completa Aguirre. As informações podem ser encontradas no site, na seção de atualizações do COVID-19

​Crescimento de 20% ao ano

Os empresários e irmãos André Magalhães, 44, e Carlos Magalhães, 46, há anos se dedicam a vendas de produtos brasileiros por meio de uma loja virtual na plataforma eBay. André conta que a história dele com o site começou há mais de 20 anos, quando ele era consumidor e colecionador de quadrinhos. Há cinco anos, entretanto, tudo ficou profissional. As exportações, principalmente para os Estados Unidos, de amplificadores de som automotivo, brinquedos e shampoos vêm crescendo 20%, segundo a dupla, nos últimos anos. A desvalorização do Real ajuda a explicar em parte o aumento do faturamento.

“É interessante conseguirmos exportar eletrônicos produzidos no interior de São Paulo para os Estados Unidos. A explicação para isso é tanto o preço quanto a qualidade dos produtos”, afirma Carlos. Durante a pandemia, os pedidos aumentaram, e por causa do fechamento das fábricas no Brasil, houve certa dificuldade para a obtenção dos itens. Nada que atrapalhasse muito os negócios dos irmãos brasileiros. “Nós fazemos um controle de estoque muito preciso por meio do eBay, e não corremos o risco de ninguém comprar um produto que não temos. Sobre as entregas, a nossa comunicação é constante. Sempre explicamos se a encomenda vai atrasar dois ou três dias”, afirma André. De acordo com os empresários do Rio de Janeiro, o bom atendimento é a chave para se obter sucesso na plataforma eletrônica de vendas.

​A dinâmica dos impostos

O gerente do eBay, Xavier Aguirre, afirma que praticamente qualquer tipo de produto pode ser comercializado pela plataforma, desde que as regras de exportação e importação de cada país sejam totalmente respeitadas. “Como mercado principal nós focamos nos Estados Unidos, que é onde mais faturamos. O sistema de imposto do país é interessante, porque qualquer mercadoria, até o valor de US$ 800, não tem taxa de entrada”.

​Serviço

Os interessados em participar do programa “Meu Negócio 24/7 no eBay” precisam preencher um formulário disponível no endereço eletrônico . Após uma avaliação, que pode demorar cerca de uma semana, o eBay dará um retorno ao empresário. “Pode ser que seja necessário entender um pouco mais sobre o modelo de negócios do interessado. Além dos cem produtos diferentes para exportar, experiência prévia em vendas online, em canais de comercialização próprios, pode ser um diferencial importante”, afirma Aguirre.