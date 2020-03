Economia brasileira registra saída de US$ 4,4 bilhões em fevereiro

BRASÍLIA - A retirada de dólares da economia brasileira superou o ingresso de recursos em , informou nesta quarta-feira, 4, o Banco Central. No mês anterior, o chamado fluxo cambial tinha ficado negativo em US$ 384 milhões.

No canal financeiro, houve saída líquida de US$ 9,3 bilhões no mês passado, resultado de aportes no valor de US$ 37,209 bilhões e de retiradas no total de US$ 46,531 bilhões. Esse segmento reúne investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo de janeiro ficou positivo em US$ 4,9 bilhões, com importações de US$ 11,5 bilhões e exportações de US$ 16,374 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 2 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 7,9 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 6,5 bilhões em outras entradas.

No acumulado de 2019, o Brasil perdeu US$ 45 bilhões.