Economia chinesa cresce 11,4% em 2007

A economia chinesa cresceu 11,4% em 2007, resultado que mantém o gigante asiático na quarta posição mundial. É o quinto ano consecutivo que o país supera os 10%. O PIB chinês subiu para 24,66 trilhões de iuanes (US$ 3,41 trilhões), segundo dados publicados nesta quinta-feira, 24, pelo Birô Nacional de Estatísticas. O crescimento da economia chinesa em 2007 é o maior dos últimos 14 anos (em 1994 o PIB subiu 13,1%). A China continua atrás na economia mundial apenas de Estados Unidos, Japão e da Alemanha, que, segundo cálculos de seu Escritório Federal de Estatística, deve ter um PIB de US$ 3,47 trilhões em 2007. Apesar de o crescimento anualizado da China continuar sua trajetória ascendente, os números de 2007 foram levemente inferiores aos registrados nos nove primeiros meses desse ano com relação aos de 2006 (11,5%), o que poderia significar um sintoma de certa desaceleração no último trimestre. Isso poderá ser confirmado se as previsões dos economistas chineses se cumprirem em 2008, quando, de acordo com o Centro de Informação Estatal da China, o PIB pode subir "apenas" 10,8%.