Com reforma e pente-fino, economia com Previdência é de R$ 1,1 tri, diz governo De acordo com o secretário Rogério Marinho, após a votação dos destaques, reforma deve proporcionar economia de R$ 900 bi em dez anos, e outros R$ 200 bi devem vir dos ganhos com a lei de combate às fraudes na concessão de benefícios do INSS