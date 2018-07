Economia da Alemanha pode ter contração de 4% em 2009 A economia da Alemanha, a maior da Europa, pode sofrer uma contração de até 4 por cento no próximo ano, afirmou o economista-chefe do Deutsche Bank, Norbert Walter, em comentários publicados nesta sexta-feira. "No próximo ano, o Produto Interno Bruto (PIB) alemão pode encolher até 4 por cento", afirmou Walter ao jornal Bild. "Existe, ao menos, um terço de probabilidade de acontecer isso", disse Walter, acrescentando que no melhor cenário, a economia pode sofrer uma contração de 1 por cento. A contração de 1 por cento, ainda assim, seria a pior performance desde a fundação da Alemanha ocidental, em 1949. O ministro de Finanças do país, Peer Steinbruek, disse que a economia poderia encolher 1 por cento no próximo ano. (Reportagem de Dave Graham)